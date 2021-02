von Horatio Gollin

Frau Poppe, was hat Sie als Parteilose bewogen, auf der Liste der Grünen zu kandidieren?

Parteimitglied bin ich zwar noch nicht, aber ich wollte mich engagieren für die Stadt, in der wir leben, ein Eigenheim gebaut haben und nun auch unsere Tochter großziehen.

Hatten Sie damit gerechnet, in den Gemeinderat nachzurücken?

Überhaupt nicht. Nachdem ich es 2019 nicht geschafft habe, gleich in den Gemeinderat zu kommen, dachte ich mir, ich probiere es in fünf Jahren vielleicht noch mal.

Zur Person Christiane Poppe (36) hat in Passau Staatswissenschaften studiert und wohnt im Ortsteil Herten. Sie ist verheiratet und hat eine sieben Monate alte Tochter.

Haben Sie schon früher politische Erfahrung sammeln können?

Ich war bei Umicore im Betriebsrat aktiv und habe den Sozialplan mit verhandelt. Während meiner Studentenzeit in Passau war ich im Sprecherrat (Asta) sehr aktiv. Es zieht sich so durch meine Vita, dass ich mir immer etwas suche, um mich einzubringen.

Was bringen Sie in die politische Arbeit im Gemeinderat ein?

Ich bringe mich, mein Engagement und mein Interesse ein, mich in Dinge, die mir neu sind, einzuarbeiten, Sachen voranzubringen und hartnäckig zu sein, wenn es darauf ankommt.

Was wollen Sie im Rat voranbringen?

Zuallererst heißt es, mich einzuarbeiten und meine Ideen mit den anderen Gemeinderäten zu diskutieren und auf Machbarkeit zu prüfen. Es gibt viele kleine Baustellen, aber was mich persönlich am meisten reizt, ist, Rheinfelden noch lebenswerter zu machen. Ich finde es hier schon sehr lebenswert, aber es gibt immer noch die Möglichkeit, etwas zu optimieren, voranzubringen oder zu verbessern. Ich denke da zum Beispiel an einen Kinder-Natur-Lehrpfad, welcher vielleicht die alemannische Kultur mit ihren Hexen, wilden Tieren und Sagenwesen mit aufnimmt.

Was ist Ihnen besonders wichtig?

Die Stadtentwicklung finde ich sehr interessant, da bin ich zufällig auch schon Mitglied im Ausschuss Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung geworden. Das passt eigentlich sehr gut. Darauf werde ich mich zunächst konzentrieren. Insgesamt ist mir ein grüneres Rheinfelden wichtig, dabei denke ich an Dinge wie urbanen Gartenbau, Alleen, Gebäude- und Fassadenbegrünung. Was mir noch am Herzen liegen würde, wäre die Schaffung von stadtnahen Grün- und Erholungsflächen in Form von Parks und Begegnungsorten für Jung und Alt. Es gibt da schon eine ganze Menge, aber das kann man noch ein bisschen optimieren. Beispielsweise mit Boccia-, Boule- oder Schachspielfeldern, öffentlichen Grillplätzen, kleinen grünen Oasen durch Urban Gardening. Solche Orte können hoffentlich auch dabei helfen, Zugezogene besser zu integrieren.

Was sind Ihrer Meinung nach die größten Baustellen in Rheinfelden?

Die wirklich wichtigen Themen werden bereits fraktionsübergreifend angegangen wie der angespannte Wohnungsmarkt. Es ist ja bekannt, dass die Mieten hoch sind und Sozialwohnungen fehlen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Unternehmen, den Einzelhandel und das Gastgewerbe müssen abgewartet werden. Hier erwarte ich noch viel Handlungsbedarf und kreative Ideen, um den Betroffenen zu helfen.

Welche Gestaltungsmöglichkeit sehen Sie angesichts der klammen Stadtkasse?

Dazu muss ich mich erst mal richtig einarbeiten. Dazu kann ich im Moment noch nichts sagen.

Sie haben zur Vereidigung Ihre kleine Tochter mitgebracht. Hatten Sie Sorge, dass sich Räte daran stören könnten?

Wenig, weil ich weiß, dass sie alle sehr lieb und umgänglich sind. Und ich hatte auch keine andere Wahl, weil meine Tochter noch ein totales Stillkind ist und auch keine Flasche nimmt. Erst gestern hat sie zum ersten Mal ihren Brei nicht ausgespuckt. Vielleicht kann ich sie jetzt bald beim Papa lassen.