Rheinfelden vor 5 Stunden

„Ich muss mal wieder weg“: Die Sehnsucht nach einer Reise steigt auch in Rheinfelden

Die Nachfrage in den Rheinfelder Reisebüros nimmt wieder zu. Vor allem Ziele in Europa sind gefragt, ein gemischtes Bild gibt es bei Schiffsreisen. Drei Experten geben Tipps, auf was Reisewillige jetzt achten sollten.