von Verena Pichler

Herr Eberhardt, wenn Sie die Jahre 2020 mit 2021 einmal vergleichen: Wo liegen die Unterschiede der beiden Corona-Jahre?

Nun, 2020 stand die Haushaltskonsolidierung im Vordergrund, mit schmerzhaften Einschnitten, die teilweise auch kontrovers diskutiert wurden. 2021 haben wir den Erfolg der Übung gesehen: Zwei bis drei Millionen Euro konnten wir einsparen, das ist so viel, wie eine Kindertagesstätte kostet. Ein beachtliches Ergebnis, das aber nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass weitere herausfordernde Jahre vor uns liegen.

Wie bewerten Sie den Umgang mit der Corona-Pandemie allgemein?

Wir als Kommune sind, wie ich finde, damit sehr umsichtig umgegangen. Wir haben eine vorbildliche Impfkampagne aufgegleist, darauf können wir stolz sein.

Zur Person Klaus Eberhardt, Jahrgang 1956, ist seit dem Jahr 2012 Oberbürgermeister der Stadt Rheinfelden, aktuell läuft seine zweite Amtszeit. Der studierte Stadt- und Regionalplaner war zuvor Bürgermeister von Weil am Rhein. Für die SPD sitzt er außerdem im Kreistag des Landkreises Lörrach. Corona-Pandemie, Haushalt und Personalnot sind die größten Herausforderungen.

Spüren Sie nach zwei Jahren Pandemie eine Veränderung in der Stadtgesellschaft?

Was ich feststelle, ist, dass wir ein wenig den Kontakt zueinander verloren haben. Das spüre ich auch bei den Reaktionen auf gewisse städtische Themen. Früher wurde ich darauf bei Festen oder Versammlungen auch mal direkt angesprochen, das fehlt jetzt. Auch habe ich den Eindruck, dass bei einigen Bürgern der Eindruck entstanden ist: „Die da oben machen doch eh, was sie wollen.“ Das ist schade. In meiner Facebook-Sprechstunde kommt Kritik eher situativ, die Erhöhung der Kindergartengebühren war so ein Thema oder auch die Diskussion ums Ganzjahresbad.

Für das Bad zeichnet sich jetzt doch eine Lösung ab, beim Ausbau der Kindergartenplätze hinkt die Stadt jedoch hinterher.

Das stimmt und das ist auch ärgerlich. In der Rückschau muss man sagen, dass es zu viele Einzeldiskussionen gab. Aber nun steht der Fahrplan: Erweiterung St. Elisabeth, Bienenkorb und Paulus-Kita, wobei wir hier noch auf den definitiven Förderbescheid des Landes warten. Die Wald-Kita in Nordschwaben ist ebenfalls auf dem Weg, außerdem haben wir noch einen weiteren Naturkindergarten in Planung. Dabei sollten wir bleiben, auch um die Mitarbeiter nicht zu überfordern. Das Gebäudemanagement geht mir irgendwann an die Gurgel, wenn ständig neue Überlegungen geprüft werden müssen (lacht). Mein persönliches Ziel sind 100 neue Kita-Plätze bis Ende 2023. Aber parallel müssen wir auch das Fachpersonal für diese Einrichtungen finden, das wird ebenfalls herausfordernd.

Fachpersonal fehlt Ihnen nicht nur in den Kitas, sondern allgemein in der Verwaltung. 2021 konnte man den Eindruck gewinnen, dass die Stadt ihrem Dienstleistungsauftrag nicht immer gerecht werden kann.

Die Situation ist ganz klar unbefriedigend, das müssen wir ändern. Der Markt, gerade bei Personal fürs Bauamt, ist ausgereizt. Wir haben deshalb eine Arbeitsgruppe gegründet, um Strategien für die Personalgewinnung zu finden. Ein Ansatz, den ich für sehr wichtig halte, ist die Kooperation mit der dualen Hochschule Baden-Württemberg in Moosbach. Bis zum Semesterbeginn im Herbst möchte ich, dass wir dort als Partner integriert sind.

Der Personalmangel im Bauamt lähmt auch ganz konkret die Stadtentwicklung. Können Sie die Bauplanung denn nicht extern vergeben?

Wir mussten bei den Bebauungsplänen Prioritäten setzen, das stimmt. Ein Beispiel ist das Baugebiet „Grendelmatt“, das hängt klar am Personal. Aber hier wollen wir 2022 loslegen, das hat neben dem Feuerwehrgerätehaus Priorität. Wir arbeiten bereits jetzt mit externen Partnern zusammen, aber auch die Ingenieurbüros haben volle Auftragsbücher.

Immerhin konnten Sie die Stelle des Klimamanagements neu besetzen. Was erwarten Sie sich in diesem Bereich?

Das Thema Klimaschutz wird 2022 weiter an Bedeutung zunehmen. Das Aufgabenprofil ist klar: Maßnahmen zum Klimaschutz beurteilen, das Klimaschutzkonzept umsetzen und vor allen Dingen entsprechende Fördermittel beantragen. Da müssen wir besser werden.

Neben Kitas und neuem Wohnraum sind die Schulen ein drängendes Thema in der Stadt. Mit der Studie von Concept K haben Sie nun eine fundierte Ist-Analyse vorliegen, aber gerade in den letzten Gemeinderatssitzungen des Jahres konnte man feststellen, dass die Priorisierung schon wieder wackelt.

Ich persönlich halte es nicht für richtig, bei diesem Thema „täglich die Kleidung zu wechseln“ und plädiere sehr dafür, an den – auf Grundlage des Konzeptes – beschlossenen Prioritäten festzuhalten. Aber ich habe auch immer klar gemacht, dass wir gerne noch etwas hinzunehmen können, wenn sich die finanzielle Situation noch mal verbessert.

Ein wichtiges Projekt für die kommenden Jahre ist die Umstrukturierung der Stadtwerke. Wo steht dieses Vorhaben aktuell?

Ende des Jahres haben wir den Vertrag mit Regio Aqua fristgerecht gekündigt. Demnächst wird die Stelle des kaufmännischen Geschäftsführers ausgeschrieben, denn das können wir nicht aus eigenen Bordmitteln machen.

Und wie steht es um die Zukunft des Kreiskrankenhauses? Sie hatten angekündigt, dass die Stadtverwaltung und der Gemeinderat 2022 eine Grundsatzentscheidung treffen müssen, wie es nach dem Weggang der Kliniken-GmbH 2025 weitergeht.

2022 wollen wir mit der Überplanung beginnen. Aber bevor wir das tun können, brauchen wir einen realistischen Blick auf die Möglichkeiten. Aktuell untersucht die Uni Freiburg den Gesundheitsstandort Rheinfelden, dem Ergebnis möchte ich nicht vorgreifen. Aber wir müssen natürlich auch eine gesundheitsökonomische Bewertung vornehmen und uns fragen, was hat überhaupt eine langfristige Perspektive?

Altersmedizin oder auch betreutes Wohnen?

Aus demografischer Sicht ja. Aber eine solche Einrichtung muss sich auch rechnen und Sie müssen die Plätze belegt kriegen. Rheinfelden ist eben nicht solitär zu betrachten, sondern innerhalb einer Region.

2022 aber darf Rheinfelden mal ganz solitär sein, schließlich ist sie mit ihren 100 Jahren die jüngste Stadt im Landkreis Lörrach. Sind Sie denn trotz Pandemie in Feierlaune?

Dass Corona unseren Jubiläumsauftakt beeinflusst, ist bedauerlich, aber nicht zu ändern. Ich freue mich trotzdem auf ein vielfältiges Jahr und bin froh, dass wir uns aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen für einen Bottom-Up-Ansatz bei der Organisation entschieden haben. So feiern wir ein Jubiläum, dass die Stadt darstellt, wie sie ist: Getragen und gestaltet von den Bürgern, dem Ehrenamt und auch den Betrieben.

Ein Versprechen, dass Sie dieser Zeitung in einem Interview 2020 gegeben haben, können Sie aber nicht einlösen. Erinnern Sie sich?

(lacht): Sie meinen, dass wir zum Jubiläum im neuen Biergarten am Zoll anstoßen werden? Das hat sich durch Corona leider tatsächlich verzögert. Aber alle Gastronomen, mit denen wir Kontakt haben, sind derzeit sehr zögerlich, was neue Projekte angeht. Nicht nur wegen der Finanzen, sondern auch wegen des Personalmangels. Aber ich bin mir sicher, dass wir dieses Vorhaben irgendwann umsetzen können, wenn auch nicht 2022.