von Horatio Gollin

Ohne Gesichtsmaske kommt man derzeit nicht weit. Lange Zeit waren in Rheinfelden kaum Masken zu bekommen. Nun ist dieser Engpass überwunden. Mund-Nasen-Schutz ist in Apotheken verfügbar und in den Stoffläden boomt das Geschäft mit Masken. Auch Desinfektionsmittel kann man wieder einfach einkaufen. Teilweise hat die Nachfrage aber die Preise ansteigen lassen. Beim Einkaufen oder beim Besuch der Stadtbibliothek: Eine Maske, die Nase und Mund bedeckt, ist Pflicht oder wenigstens empfohlen. Auch Mittel zur Handdesinfektion werden vielerorts angeboten, insbesondere dort, wo keine Möglichkeit zum Händewaschen besteht.

Zeitweise waren Desinfektionsmittel und Gesichtsmasken im Handel vergriffen und die Produkte erfuhren mitunter erhebliche Preissteigerungen. Ehrenamtliche nähten Masken für Pflegeeinrichtungen und Apotheker stellten selbst Desinfektionsmittel für Ärzte und Hilfseinrichtungen her. Derweil scheint sich die Versorgungslage wieder verbessert zu haben, so bietet ein großer Drogeriemarkt in der Innenstadt in Rheinfelden wieder Desinfektionsmittel und Gesichtsmasken an. Das Päckchen mit 50 Einwegmasken kostet allerdings stolze 50 Euro.

Ein Schild vor der Römerapotheke im Seidenweberareal weist die Kunden darauf hin, dass nur zwei Kunden gleichzeitig das Geschäft betreten dürfen, die Abstandsregel einzuhalten und eine Gesichtsmaske beim Aufenthalt in der Apotheke zu tragen ist. Auch ein Spender zur Handdesinfektion steht für die Kunden bereit, die aufgefordert sind, diesen beim Betreten zu benutzen. „Wir haben wieder Desinfektionsmittel und Gesichtsmasken“, sagt die Apothekenangestellte Burcu Abanus. Die Apotheke bietet neben den weit verbreiteten Einwegmasken auch wiederverwendbare Masken aus Stoff und FFP2-Masken, die dem Träger einen besseren Schutz bieten sollen. Vor zwei Wochen gab es noch große Engpässe bei den Masken, sagt Abanus, die auch einen deutlichen Preisanstieg festgestellt hat.

In der Löwenapotheke wurde mit Unterstützung eines regionalen Schnapsbrenners schon Desinfektionsmittel für einen Rheinfelder Zahnarzt und für das Rote Kreuz hergestellt. Derzeit wird kein Desinfektionsmittel mehr selbst hergestellt, da die Apotheke wieder über den Handel versorgt werden konnte, erklärt Apotheker Baraa Koujan, der die Apotheke zum 1. April übernommen hat. „Der Engpass ist überwunden“, meint Koujan. Auch bei Gesichtsmasken habe sich die Versorgungslage wieder entspannt: Die Apotheke verkauft wieder Einwegmasken. Vor der Krise gab es die Packung mit 100 Masken im Einkauf für 8 bis 9 Euro. Der Preis derzeit liege pro Maske bei 1,10 Euro. Die Apotheke verkauft die Masken nur einzeln oder paarweise verpackt. Für 6 Euro gibt es auch wiederverwendbare, waschbare Masken einer Firma aus dem Schwarzwald. „Die sind bequemer als die normalen Masken und schützen besser, weil sie dicker sind“, meint Koujan.

Desinfektionsmittel und Einwegmasken sind im Geschäft Wolle & Schönes fehl am Platz, dafür fertigt Cornelia Sukenik selbst Stoffmasken. Stoff fehlt nicht, aber Gummi sei derzeit nur schwer zu bekommen, sagt Sukenik. Sie hat eine Rolle Gummiband in China bestellt, allerdings kann die Lieferung noch bis Mitte Mai dauern. Derweil bekommt sie Gummireste von Verwandten, Bekannten und Kunden, um weitere Stoffmasken anzufertigen.

Selbstgefertigte Stoffmasken beliebt

Im Laden hatte Ehemann Ralf Sukenik während seines Urlaubs für 14 Tage die Stellung gehalten, damit sie daheim produzieren konnte. Zeitweilig kam sie kaum hinterher und hatte drei A4-Seiten voll mit Vorbestellungen. Insgesamt hat sie schon 300 Stoffmasken hergestellt, wobei sie pro Maske etwa eine Viertelstunde an der Nähmaschine sitzt. Dazu kommt noch die Zeit, um die Stoffe zurecht zu schneiden. Eine Maske verkauft sie für 6,50 Euro.

Cornelia Sukenik näht Masken. | Bild: Horatio Gollin

Auch in der Bunten Nadel gibt es Stoffmasken, die Inhaberin Klothilde Steinegger und ihre Mitarbeiterinnen selbst produzieren. „Das war am Anfang spannend, da gab es eine große Nachfrage. Jetzt lässt es langsam nach“, sagt Steinegger. Bis Mitte der Woche wurden nur Vorbestellungen abgearbeitet, jetzt gibt es im Geschäft wieder eine Auswahl, auch in verschiedenen Größen. Die Muster für die Masken haben sie selbst erarbeitet. Während der verordneten Schließzeit hat Steinegger alleine 400 Masken genäht. Gummiband und Stoffe hat das Geschäft vorrätig, aber nicht die übliche Farbauswahl. Bei den Stoffen lege Steinegger Wert auf Qualität und beziehe diese fast nur aus Deutschland. Eine Stoffmaske gibt es in der Bunten Nadel ab 6 Euro.