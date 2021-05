von Horatio Gollin und Dora Schöls

Mit Blick auf die derzeitige Corona-Verordnung, bei der man etwa für den Besuch im Freibad oder in der Gastronomie einen aktuellen negativen Test vorweisen muss, hat die Stadt Rheinfelden ihre Testkapazitäten ausgeweitet. Am Samstag ist das Angebot in der Stadtbibliothek gestartet, wo Mitarbeitende des St. Josefshauses testen, am Sonntag öffnete erstmals das neue Testzentrum auf dem Friedrichplatz, wo die Stölting Service Group nun täglich Tests anbietet.

Das St. Josefshaus und die Stadtverwaltung haben für die Samstage in der Stadtbibliothek ein Testzentrum eingerichtet. Am ersten Öffnungstag wurde das Testzentrum gut angenommen. „Haben Sie Schnupfen? Husten? Halsweh? Hatten Sie Kontakt mit einem Corona-Infizierten? Kommen Sie aus einem Risikogebiet oder aus dem Urlaub?“, erkundigte sich Ariane Beringer am Einlass in den Lesesaal der Stadtbibliothek. Wenn der Angesprochene alle Fragen verneinen konnte, händigte sie ihm die für den Schnelltest nötigen Formulare aus. Der zu Testende nahm im Lesesaal Platz, um seine Daten in die Testbescheinigung einzutragen.

Die ausgefüllten Formulare händigte er einer weiteren Mitarbeiterin des St. Josefshauses aus, die ihn in eine der zwei Testkabinen verwies. Nach dem Nasenabstrich für den Corona-Schnelltest galt es dann vor der Stadtbibliothek auf das Testergebnis zu warten. Das an Samstagvormittagen von 9 bis 13 Uhr geöffnete Testzentrum wurde am ersten Tag gut angenommen. „Der erste Ansturm ist vorbei. Wir hatten wirklich sehr viel zu tun. In der ersten halben Stunde war richtig Tempo angesagt“, sagte Beringer.

Warteschlangen vor dem neuen Testzentrum: eine für die mit Voranmeldung, die andere für die ohne Termin. | Bild: Dora Schöls

Fünf Mitarbeiterinnen des St. Josefshauses bildeten das Testteam, zwei davon als Testerinnen in voller Schutzmontur. Das Personal des St. Josefshauses verfügt über viel Erfahrung im Testen, da die Mitarbeitenden in der Altenpflege und Behindertenhilfe seit Anfang des Jahres regelmäßig getestet werden mussten. „Bei uns wurden Kapazitäten frei, als es eine Änderung bei der Testpflicht der Einrichtungen gab, da Mitarbeiter und Bewohner mittlerweile geimpft sind“, erklärte Beringer. „Da es noch wenig Angebote in der Stadt gab, haben wir gesagt, dass wir unsere Erfahrung und Kompetenz den Bürgern zur Verfügung stellen.“

Der Raum

Die Stadtverwaltung stellt mit dem Lesesaal den Raum zur Verfügung. „Die Kooperation hat reibungslos geklappt“, sagte Beringer. Binnen einer Woche wurde ein Hygienekonzept auf die Beine gestellt und das Material vor Ort gebracht. Während der Nasenabstrich in kurzer Zeit erledigt ist, dauert das Ausfüllen der Formulare, das Warten auf das Ergebnis und die Dokumentation des Ergebnisses mehr Zeit, weshalb etwa 25 Personen pro Stunde in der Stadtbibliothek getestet werden können. Falls ein Test positiv ausfällt, haben die Mitarbeiterinnen weiteres Informationsmaterial für den Getesteten.

Die Erweiterung

Der Rheinfelder Yannick Rohloff etwa war froh über das Testangebot. „Ich wollte mal wieder ein Bier trinken gehen“, sagte Rohloff. Seiner Meinung nach hätten in Rheinfelden schon früher mehr Testzentren eingerichtet werden sollen. Diesem Wunsch vieler Bürger ist die Verwaltung auch mit einem zweiten neuen Testzentrum nachgekommen: Täglich von 9 bis 21 Uhr testen nun Mitarbeitende des Personaldienstleisters Stölting Service Group auf dem Friedrichplatz. Dafür wurden dort ein Container und ein Zelt aufgebaut, es gibt zwei Eingänge: mit Anmeldung und ohne Anmeldung.

Fazit

„Heute morgen war richtig viel los, da war es schon stressig“, sagte der Verantwortliche Mehran Said am Sonntagmittag. „Bislang waren schon ungefähr 90 Leute da.“ 200 Termine seien für den ersten Testtag vereinbart worden. Vor dem Zelt sah man die Menschen in der Sonne warten, Fahrrad- und Motorradausflügler, Ältere wie Jüngere, auch Familien mit Kindern, da sowohl in der Stadtbibliothek als auch auf dem Friedrichplatz können Kinder ab sechs Jahren getestet werden. Auf das Ergebnis musste man hier jedoch nicht warten, das komme per E-Mail, so Said.

