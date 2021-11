von Sophia Kaiser

Lautes Hundegebell und Stimmengewirr ertönte kürzlich vom Gelände des Schäferhundevereins Rheinfelden in Nollingen. Nachdem die Hundesport-Prüfungen im Jahr 2020 und in diesem Frühjahr ausfallen mussten, wurden sie nun nachgeholt. Bei der Herbstprüfung traten elf Hunde mit ihren Herrchen in verschiedenen Prüfungsstufen an. Dabei wurde außerdem das 90-jährige Bestehen des Vereins gefeiert.

Conny Kolat mit Massimo Brullo und dessen Hündin Fiamma. | Bild: Sophia Kaiser

An dem grauen Morgen versammeln sich Hunde, Herrchen und Familien auf dem Gelände. Immer wieder lassen die Wolken einige Regentropfen fallen, die Wiese ist vom Regen der vergangenen Tage aufgeweicht. Auch der Vereinsvorsitzende Karl-Heinz Kolat und seine Frau Cornelia Kolat nehmen mit ihren Schäferhunden Divo und Caya an der Prüfung teil, und Massimo Brullo legt mit seiner Schäferhündin Sky die Begleithundeprüfung (BH) ab. Diese ist quasi die Einstiegsstufe für weitere Wettkämpfe im Hundesport.

Um 10.30 Uhr geht es los mit dem ersten Teil, der Unterordnung. Noch fünf weitere Hunde absolvieren diesen Teil der Begleithundeprüfung, auch die der Kolats. Die Hundeführer sind nervös, ihre Vierbeiner aufgeregt. Auch sie absolvieren das erste Mal die Übungen mit vielen fremden Menschen und anderen Hunden. Die meisten sind Schäferhunde, aber auch ein Pudel, Rottweiler und Collie sind unter den Prüflingen. Leistungsrichter Friedrich Reichert platziert sich seitlich auf dem Platz, dann geht es los. Während die Hunde mit ihren Herrchen die Prüfung absolvieren, herrscht gespannte Stille bei den Zuschauern, jeder scheint mitzufiebern.

Nun sind Massimo Brullo und seine Hündin Sky, deren Rufname Fiamma – italienisch für Flämmchen – ist, an der Reihe. Fiamma lauscht aufmerksam den Befehlen ihres Herrchens. Während des Laufes blickt sie immer wieder zu ihm hoch. Brullo geht mit ihr eine kurze Strecke hin und her, zuerst an einer kurzen Leine, damit der Richter Fiammas Leinenführigkeit bewerten kann. Dann soll Fiamma eine kleine Menschengruppe passieren und sich in ihrer Mitte absetzen.

Kein Problem für die dreijährige Hündin, die seit ihrem sechsten Lebensmonat bei Massimo Brullos Familie lebt. Dann geht es ohne Leine im Bei-Fuß-Kommando weiter. Zuletzt folgen eine Sitzübung aus dem Lauf und das Ablegen mit Herankommen. Sobald ein Mensch-Hund-Paar fertig ist, legt der Besitzer seinen Hund ein wenig entfernt ins „Platz“ und positioniert sich selbst, mit Rücken zum Hund, einige Meter vor ihm. Hier wird das Ablegen unter Ablenkung eines anderen Mensch-Hund-Teams getestet. Fiamma soll liegen bleiben, bis das zweite Paar sie ablöst. Anschließend bewertet der Richter beide Mensch-Hund-Teams in den Teildisziplinen der Unterordnung. Für Fiamma und Brullo heißt es: bestanden. Brullo ist sichtlich erleichtert und streichelt seiner Hündin übers Fell, auch Fiamma wirkt zufrieden. Er hat viel mit seiner Hündin trainiert und ist froh, dass sich die Mühe gelohnt hat.

Die BH ist nicht die einzige Prüfung: Zwei Mensch-Hund-Teams absolvieren die Gebrauchshundprüfung (IGP), die in drei Stufen absolviert wird und die nächste Stufe nach der BH ist. Hier kommt ein erster Prüfungsteil mit Fährtenarbeit und einer mit Schutzdienst hinzu. Zwei andere Teams absolvieren die IBGH. Hier muss der Hund im Unterordnungsteil einen Holz-Gegenstand in zwei Schwierigkeitsstufen apportieren und ein Platz auf Distanz ausführen, nachdem er von seinem Herrchen vorausgeschickt wurde. Cornelia Kolat und ihr Hund haben bereits die Fährtenarbeit früh am morgen absolviert, die im Rahmen ihrer Fährtenprüfung 2 verlangt wurde.

Nach dem Unterordnungsteil geht es für Brullo und Fiamma zum letzten Prüfungsteil, der Verkehrssicherheit. Alle sechs Hunde für die BH werden auf die schmale Straße vor dem Gelände geschickt. Reichert schickt die Teams hintereinander die Straße nach oben, dicht gefolgt von einem Jogger, einem Fahrradfahrer und einem Auto. Das Ziel ist es, dass die Hunde ruhig bleiben. Auch hier lässt Fiamma sich geduldig von ihrem Herrchen führen und auch alle anderen Hunde bestehen diesen Teil mit Bravour. Nach einer Mittagspause geht es weiter mit der Siegerehrung der elf Hunde und ihren Besitzern, die am Prüfungstag teilgenommen haben.

Der Abschluss

Karl-Heinz Kolat überreichte Urkunden und Pokale an die Hundehalter und eine Tüte mit Spielzeug und einen Hundekeks. Auch Massimo Brullo und Fiamma, die laut Kolat „allen Jungs den Kopf verdreht“ und in aufgeregtes Fiepen versetzt hat. Für Friedrich Reichert es die letzte Prüfungsleitung: Mit 70 Jahren wechselt er nach den Regeln des Deutschen Hundesportverbands in den Ruhestand. Er gab den Mensch-Hund-Teams noch eine letzte Weisheit mit auf dem Weg: „Beim Hundesport zählt es nicht, die beste Punktzahl zu bekommen, sondern es geht um den Spaß. Und es ist schön zu sehen, dass dieser heute nicht gefehlt hat.“