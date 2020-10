Rolf Brugger: Besonders am Herzen liegt mir die Verkehrssituation, welche überdacht werden sollte. Seitens von Oberbürgermeister Klaus Eberhardt ist angedacht, aus der Kapuziner Straße eine Flaniermeile zu machen, um Rheinfelden noch liebenswürdiger zu gestalten. Damit würde der Durchgangsverkehr vor den Geschäftsbereichen wegfallen und die Anlieferung über den Seidenweberweg erfolgen, was mich sehr freuen würde. Dieses Konzept sollte nun ergänzend rasch realisiert werden.

Rolf Brugger: Ich freue mich, mit der Buvette („Anrichte“) beim Ausgang der Tiefgarage an der Kapuziner Straße für eine Auflockerung des Straßenbereiches mit freundlichem Charakter beizutragen. Dort ist geplant Getränke und kleine Snacks, die an kleinen Tischen verzehrt werden können, zu verkaufen.

Rolf Brugger: Mein Lieblingsort ist auf dem Dach, wo man beinahe bis Basel und auch in den Schwarzwald schauen kann. Sehr gut gelungen ist die Abstockung der einzelnen Geschosse. Trotz dem riesigen Baukörper entstanden durch die vielen Fenster schöne und helle Wohnungen. Auch die Tiefgarage, deren Anfahrt in der Baslerstraße ist, ist im Innenbereich mehr als gelungen. Hier bieten breite Parkbuchten ein bequemes Ein- und Aussteigen.

Was hat Sie in dieser Bauzeit besonders gefreut?

Rolf Brugger: Als schwierigste Aufgabe entpuppten sich die Entmietung des alten Gebäudes und die Verhandlungen für die notwendigen Unterbaurechte für die Tiefgarage. Als größte Herausforderung in der Bauphase erwies sich das Abstützen aller Wände mit Bohrpfählen zur Sicherung der Straße und der bestehenden Gebäude in der Rudolf-Vogel-Anlage und dem Seidenweberweg. An dieser Stelle einen Bau samt zweigeschossiger Tiefgarage zu verwirklichen, mit 113 Plätzen, Fahrradkellern und Wartungsräumen mit Ein- und Ausfahrt über die Basler Straße stellte enorme Anforderungen an uns und alle Beteiligten.

Was erforderte höchsten Aufwand in der Planungsphase?

Rolf Brugger: Wirklich schwierig war, dass wir die Unterbaurechte für die Tiefgarage brauchten. Das war eine enorme Arbeit wegen der vielen Grundstücksrechte in diesem Baubereich. Genervt hat mich, dass das Städtische Bauamt wegen eines Terminverzugs uns eine 5.000 Euro-Geldstrafe verhängte. Dies während der Gesamtsituation Corona. Nicht glücklich bin ich auch über die Situation am südlich verlaufenden Seidenweberweg. Ursprünglich wollte die Stadt den gesamten Weg auf zwei Meter erweitern. Doch bis heute hat sich die Sachlage durch die verschiedenen Grundstücksbesitzer in diesem Bereich nicht endgültig geklärt, sodass bislang kein Feinbelag auf dem Weg aufgetragen werden kann und die 19 Stellplätze oberirdisch nicht angelegt werden können. Es wäre ja auch wichtig, dass diese Straße so schnell als möglich wieder befahren werden kann, damit der Friedrichsplatz wieder geräumt werden kann.

Der Neubau Hochrhein Center II ist bald endgültig bezogen. Was hat Sie in den knapp zwei Jahren seit Baubeginn besonders beschäftigt?

Rheinfelden – In der Kapuzinerstraße entstanden 30 Wohneinheiten in einzigartiger Lage. Sie sind in unterschiedlichen Größen von 31,13 Quadratmetern bis 217,38 Quadratmetern in 1-, 2-, 3-, 4-, und 7-Zimmern aufgeteilt. Vom zweiten bis sechsten Obergeschoss überzeugen die Wohnungen mit ideenvollen und einrichtungsfreundlichen Grundrissen. Dabei wurden modernste Materialien, attraktiv und komfortabel verbaut, welche architektonische Akzente setzen. Wie Caroline Donche-Brugger von Top-Immobilien-Rheinfelden-GmbH bekundet, „sollen die Wohnungen die Werte im Inneren stimmen und ein willkommener Rückzugsort und Ausgangspunkt, Lebensraum und Lebenstraum zugleich sein“.

Beim Rundgang durch den zweigeschossiges Parkbereich ist Investor Rolf Brugger von Hochrhein Invest GmbH und Tochter Caroline Donche-Brugger von Top-Immobilien-Rheinfelden-GmbH auf dem Weg zum Wohn- und Geschäftshaus an der Kapuziner Straße anzumerken, dass die offizielle Eröffnung nicht mehr fern ist. Die Stellplätze in der neuen Tiefgarage werden von der Basler Straße aus angefahren und befinden sich im südlichen Bereich unter der Verkehrsfläche des Seidenweberwegs sowie unter privaten Grundstücksflächen. Das Riesenprojekt, mit dessen Bauarbeiten Mitte 2018 gestartet wurde, wartet an diesem Tag nur noch auf die Bau­freigabe, damit die Mieter Einzug halten können.

Im Hochrheincenter II ist die Volksbank Rhein-Wehra Eigentümer auf zwei Geschossebenen. Auf mehr als 500 Quadratmetern gibt es in der neuen Filiale neben dem SB-Bereich Beratungszimmer, Besprechungsräume, Teambüros, eine Sport-Bar für die kurze Beratung, einen Lounge-Bereich und eine Zone für Familienberatung. Darüber hinaus sollen Kundenveranstaltungen mit bis zu 50 Personen in den Räumen stattfinden. Die Bankfiliale ist direkt von der Tiefgarage aus zugänglich, die gleichfalls im Eigentum des Bankunternehmens ist. Außerdem gehören der Volksbank die Gewerbeflächen im Hochrheincenter II, wo Pro Optik und der Bekleidungsdiscounter NKD wieder am einstigen Standort zu finden sind.

Auch der bestehende Müller-Markt konnte sich durch den Anbau vergrößern. Seine Ladenfläche wurde nun um rund 600 zusätzliche Quadratmeter erweitert. Eine weitere Aufwertung bringt (ab Dezember) das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Rheinfelden GmbH (info@mvz-rheinfelden.de) im Hochrheincenter II mit sich. Unter einem Dach befindet sich im ersten Obergeschoss auf 400 Quadratmetern ein Ärztezentrum mit verschiedenen Fachärzten um Dr. med. Tibor Bojti. Für natürliches Tageslicht sorgen viele Fensterfronten. Die Praxisräume sind nach modernsten Erkenntnissen räumlich geplant und bieten nicht nur in Coronazeiten Abstand durch zwei großzügig angelegte Wartebereiche.

Zum Projekt