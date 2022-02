von Petra Wunderle

Die Corona-Krise trifft das Gastgewerbe hart. Touristen fehlen, viele Geschäftsreisen fallen wegen Homeoffice aus. Und auch die Absage verschiedener Messen, wie jüngst die Art Basel, machen sich in der Branche bemerkbar. Viele Hotelbetriebe zehren von ihren Rücklagen. Wie ist die Lage bei den Hotels und Pensionen in Rheinfelden und den Ortsteilen? Ein Stimmungsbild.

„Die Stimmung ist nach unten gekippt“

„Die Politik soll sich langsam überlegen, wie es mit dem Tourismus allgemein weitergeht. Die mittelständischen Hotelbetriebe leiden am meisten“, beschreibt es Alexandra Mußler, Kreisvorsitzende Bad Säckingen bei der Dehoga Baden-Württemberg. Sie stellt fest: „Alle sind frustriert, man hört nichts mehr voneinander, die Stimmung ist nach unten gekippt.“ In ihrem eigenen Hotel „Storchen“ in Riedmatt gibt es aktuell wenig Anfragen. „Die Stammgäste haben sich deutlich reduziert. Vor Corona waren Monteure, die in der hiesigen Industrie zu tun hatten, mehrere Monate unterwegs“, so Mußler. Mit Blick in den Frühling und Sommer gibt es inzwischen aber Zimmerreservierungen von Fahrrad-Touristen. Die Mitarbeiterzahl hat der „Storchen“ auf eine externe Mitarbeiterin verringert, sie unterstützt Alexandra und ihren Ehemann bei der Hotelarbeit.

Reisende aus China fehlen

Suping Yan, Inhaber des Hotels „Danner“ in der Rheinfelder Innenstadt, berichtet von fehlenden Reisenden vor allem aus Asien und Osteuropa. „Die Chinesen fehlen ganz, sie dürfen pandemiebedingt nicht reisen. Sie kommen sonst in ganzen Gruppen.“ Der Geschäftsmann, der seine Wurzeln in China hat, rechnet damit, dass es Mitte des Jahres eine Wende gibt. Auch im Hotel „Danner“ fehlen die Monteure und Geschäftsreisenden. Yan spricht davon, dass der Hotelumsatz lediglich bei einem Drittel des gewohnten Umsatzes liegt. Zwei Drittel der Mitarbeiter haben das Haus verlassen, sie seien in andere Branchen gewechselt. Mit 75 Hotelzimmern ist das „Danner“ das größte in Rheinfelden. Suping Yan hat das Traditionshaus vor fünf Jahren übernommen. Worüber er sich freut: „Fürs Rheinfelder Trottoirfest sind schon Reservierungen eingegangen.“

Diese Regeln gelten In Baden-Württemberg richten sich die Corona-Maßnahmen grundsätzlich nach einem vierstufigen System, das sich an den Hospitalisierungen orientiert: Basisstufe, Warnstufe, Alarmstufe I, Alarmstufe II. Derzeit gelten die Regelungen der Alarmstufe I. Für die Hotellerie bedeutet dies, dass nicht-immunisierten Personen der Zutritt der nicht gestattet ist (2G-Regel). Es gibt aber Ausnahmen. Bei notwendigen geschäftlichen oder dienstlichen Übernachtungen oder in besonderen Härtefällen haben nicht-immunisierten Personen Zutritt nach Vorlage eines Antigen- oder PCR-Testnachweises gestattet (3G-Regel).

Eigentlich hätte die Übergabe schon vor zwei Jahren stattfinden sollen, aber wegen der Pandemie befindet sich das Hotel „Garni Oberrhein“ in der Werderstraße in einer Übergangsphase. Hotelmanager Matthias Häussermann legt das Garni Hotel, das er 1996 gekauft hat, langsam in die Hände seines Sohnes Simon Häussermann. „Als Corona kam, hatten wir plötzlich andere Sorgen und die tragen wir jetzt gemeinsam aus“, so der Seniorchef. Grundsätzlich kann sich das „Oberrhein“, das über 32 Betten verfügt, nicht beklagen. Die Auslastung liege bei 50 Prozent. Die Gäste sind überwiegend Monteure, Vertreter und Betriebsberater.

In einer Übergangsphase befindet sich das Hotel Garni Oberrhein: Matthias Häussermann (links) übergibt an seinen Sohn Simon. | Bild: Petra Wunderle

„Normal sind 80 Prozent. 60 bis 65 Prozent bedeuten das Existenzminimum. Die aktuelle Situation ist machbar, aber es muss bald wieder normal weitergehen“, so Matthias Häussermann. Dass sein Haus bislang gut durch die Krise gekommen ist, sei der soliden Führung geschuldet, sind sich Junior und Senior einig. Es gebe keinen Renovierungsrückstau und man habe auf erneuerbare Energie gesetzt. Um die Lohnkosten zu senken, ist man von zehn auf fünf Mitarbeiter, darunter zwei Aushilfen, zurückgefahren.

Geschäftsreisende fehlen

Von einer Handvoll Geschäftsreisenden und ab und zu ein paar Privatpersonen, die in Rheinfelden und Umgebung zu Familientreffen und Feiern unterwegs sind und im Hotel übernachten, berichtet Oliver Börner, Inhaber des Landgasthofs und Hotels „Maien“ in Ober-Eichsel. „Aktuell sind wir bei 30 Prozent Hotelbelegung, der Tourismus ist nicht unterwegs und von den Stamm-Geschäftsreisenden arbeiten viele online, das ist stark spürbar“, so Börner. Er hofft auf die Sommertouristen und erzählt dazu: „Letzten August hatten wir deutlich mehr Tourismus als üblich. Da waren zum Beispiel viele Durchreisende. Als Südfrankreich zum Risikogebiet erklärt wurde, reisten die Leute aus Angst vor Quarantäne vorher ab. Einige machten dann bei uns Stopp und verbrachten ihren Resturlaub auf dem Dinkelberg, manche blieben bis zur Weiterfahrt zehn Tage.“

„Viel weniger Umsatz, viel weniger Gäste, alles ist heruntergefahren“, so die Bilanz von Marc Ebner, Geschäftsführer des Hotel Pension „Jasmin“ in Karsau. Der Totalausfall sei aber nicht eingetroffen, ein paar Geschäftsreisende, Radfahrer und Durchreisende haben fast immer übernachtet. Er blickt zuversichtlich in die Zukunft: „Es zieht wieder an.“ Alexander Schwabe, seit Mai 2021 Besitzer von Schloss Beuggen erzählt, dass das Hotel aktuell geschlossen ist. „Keine Buchungen und die Angestellten sind in Kurzarbeit, im März wollen wir wieder aufmachen“, so Schwabe.