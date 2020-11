von Petra Wunderle

Der Perukreis St. Michael hat 2017 eine Partnerschaft mit der Pfarrei Santiago Apóstol in Chincha Baja geschlossen. Es ist die zweite Partnerschaft, zuvor unterstützte man 15 Jahre lang die Großpfarrei San Ignacio de Loyola Junin in den peruanischen Anden.

Jetzt konnte Günter Schmidt, der an der Spitze des Perukreises St. Michael steht, 10.000 Euro an die neue Pfarrei, die am Pazifik im Südwesten von Peru liegt, überweisen. Mit dem Geld werden Hilfen für die Ärmsten in Form einer Suppenküche realisiert, die in Chincha Baja gebaut wird.

Kontakt derzeit nur per Internet

Anfang März reisten Günter Schmidt und Luzia Molin vom Perukreis Karsau in die Gemeinde im fernen Peru, um die Menschen vor Ort zu besuchen. Dann begann die Corona-Epidemie und die beiden Karsauer Bürger schafften es gerade noch rechtzeitig wieder nach Hause zu fliegen.

Inzwischen funktioniert der Kontakt nur noch über Internet, fast täglich korrespondieren Günter Schmidt und Partnerschafts-Koordinator Enrique Candela und Pater Franklin miteinander. So wird zum Beispiel berichtet, dass an einem Tag von 300 Corona-Schnelltests 109 positiv waren und diese vom Gesundheitspersonal permanent überwacht und behandelt werden. In der gesamten Provinz von Ica, zu der die Pfarrei Santiago Chincha Baja gehört, ist der Anteil der Verstorbenen im Vergleich zu anderen Regionen hoch.

Hilfspakete

2000 Euro hat der Perukreis Dinkelberg für Hilfspakete zur Verfügung gestellt. Ein Paket enthält Grundnahrungsmittel, hygienische und medizinische Hilfsmittel. Somit konnten 85 Hilfspakete an Bedürftige in 18 kleinen Gemeinden verteilt werden. Die Familien und Bedürftigen wurden von den Koordinatoren dieser Gemeinden vorgeschlagen, um denen zu helfen, die humanitäre Hilfe benötigen.

In einem Brief des Partnerschafts-Koordinators heißt es: „Alle Begünstigten danken Karsau für die Lebensmittel- und Hygienepakete welche zum geeigneten Zeitpunkt eingetroffen sind. Danke Brüder und Schwestern vom Perukreis für ihr Herz der Solidarität“. „Uns ist es sehr wichtig zu helfen. Von der Regierung erhalten die Menschen so gut wie keine Unterstützung“, weiß Günter Schmidt.

Suppenküche

Die Suppenküche wird in der Pfarrei neben der Kirche realisiert, hier können dann täglich bis zu 150 Menschen eine warme Suppe erhalten. 5000 Euro fließen vom Perukreis Karsau in das Projekt, für den Bau und die Ausstattung wie Herd, Geschirr und Besteck.

Dazu erklärt Schmidt: „Das Bauwerk ist sehr einfach und ist nicht vergleichbar mit einem Projekt bei uns. Es ist ein schlichter Raum“. Wie der Perukreis Dinkelberg 10.000 Euro an Spendengeldern für die Pfarrei in Peru zusammenbekommen hat, das erläutert Günter Schmidt gerne: „5000 Euro erhielten wir von einem Spender, der anonym bleiben möchte.

Die andere Hälfte ist eine Reserve aus unseren Rücklagen. Wir geben das Geld sehr gerne, wir wollen es nicht horten. Die Menschen dort haben sich sehr gefreut“. Dass das Geld vom Dinkelberg nicht zweckentfremdet eingesetzt wird, darüber wachen die Verantwortlichen vom Perukreis gemeinsam mit dem Pater und dem Partnerschafts-Koordinator in Santiago Chincha Baja. Die Rechnungen über sämtliche Anschaffungen und Einkäufe werden per Mail nach Karsau gesendet.

Zukunft

„Die Menschen in Peru sind uns sehr wichtig. Jetzt in Zeiten von Corona müssen uns überlegen, wie wir ein neues Format für weitere Einnahmen finden. Bewährte Einnahmequellen wie die Teilnahmen am Weihnachts- und Narrenmarkt oder dem Peru-Sonntag fallen momentan weg. Aber wir resignieren nicht, wir überlegen, im Februar einen Fischverkauf To Go zu machen, so war die Metzgete To Go der Pfarrei im vergangenen Oktober ein großer Erfolg“, blickt Günter Schmidt zurück und in die nahe Zukunft. Ein wichtiges Anliegen ist es ihm, neue Mitglieder für den Perukreis zu gewinnen. Aktuell gehören dem Perukreis Dinkelberg zwölf Personen an.