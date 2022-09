von Petra Wunderle

Es hat seinen Reiz, einen Oldtimer zu fahren, besonders, wenn man ihn selbst restauriert hat. Emil Hauf freut sich, dass er aus einem völlig verwahrlosten Sportwagen Baujahr 1956 ein Schmuckstück machen konnte: technisch einwandfrei, Pflegezustand hervorragend. Wenn Emil und Traudel Hauf heute mit ihrem leuchtend roten „Berkeley Sports“ durch die Straßen fahren, bleiben die Menschen stehen. Der Anblick des Oldtimers lässt Passanten lächeln, sie winken freudig.

Emil Hauf hat den „Berkeley Sports“, einen englischen Sportwagen, innerhalb von fünf Jahren akribisch restauriert. Unterstützt haben ihn seine „guten Freunde“ – allesamt Autofans, Handwerker und Sportfreunde. „Es war Liebe auf den ersten Blick, als ich im Mai 2017 den englischen Sportwagen in einer Scheune in Minseln völlig verstaubt und verdreckt zum ersten Mal sah. Der Innenraum war gefüllt mit Heu und die Hühner legten ihre Eier darauf“, erinnert er sich schmunzelnd.

Hauf ist gelernter Kfz-Mechaniker. Er hatte Überzeugungsarbeit zu leisten, als er beim Besitzer vorsprach und ihm erzählte, dass er persönlich den Oldtimer restaurieren wolle. In der Garage, im Haus der Tochter im alten Ortskern von Nollingen, richtete sich Emil Hauf seine Autowerkstatt ein. Der Lack war nicht ab, aber das Auto war völlig glanzlos. Nach intensiver Reinigung galt es die alte Farbe abzuschleifen und neu zu grundieren. „Das Lackieren behielt ich ganz für den Schluss auf. Es war mir wichtig, zuerst alle Teile zu ersetzen und zu schauen, ob der Berkeley wieder läuft. So habe ich äußerliche Beschädigungen verhindert.“

Vom Motor über das Lenkrad, Innen- und Außenspiegel, Unterbodenerneuerung mit Epoxidharz und Glasfaser bis zum Logo „B“ auf der Motorhaube – es musste so ziemlich alles erneuert werden. Der heute 84-jährige Emil Hauf hatte anfänglich mit zwei Jahren Arbeit gerechnet. Aber, so Hauf: „Es gab keine Ersatzteile, ich musste das meiste anfertigen lassen. So ein englisches Auto ist nicht einfach, nichts war Serie“, beschreibt der Nollinger den Prozess.

Die Stunden hat der begeisterte Oldtimer-Fan nicht gezählt, er spricht kurz und prägnant von „fünf Jahren“. Emil Hauf ist nicht nur von seinem Liebhaberstück Berkeley begeistert, er schwärmt auch von seinen Freunden. „Sie haben mich in den fünf Jahren unterschiedlich unterstützt, ohne sie hätte ich es nicht geschafft, auf sie ist 100 Prozent Verlass.“ Zum Dank lud er seine treuen Kameraden zum Grillabend ein. Und als Emil Hauf dann mit Stil den Oldtimer mit einem roten Tuch enthüllte, schlugen die Emotionen hoch.