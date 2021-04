von Verena Pichler

Wer vor dem Maifeiertag am Samstag in den Rheinfelder Apotheken einen kostenlosen Corona-Test machen will, hat Pech: Sowohl die Rosenapotheke als auch die Löwenapotheke sind ausgebucht, das gilt auch für die kommende Woche. „Wir empfehlen, eine Woche im Voraus einen Termin auszumachen“, sagt eine Mitarbeiterin der Löwenapotheke, deren Telefon nicht mehr still steht, seit für Friseurbesuche und Terminshopping ein bestätigter, negativer Schnelltest vorliegen muss.

Die Tests der Stadt

Die Stadt Rheinfelden weitet ihr Angebot für Corona-Schnelltests vorerst nicht aus, allerdings ändern sich die Zeiten. Am Donnerstag, 29. April, können die Bürger wie gewohnt von 14 bis 16 Uhr im Gemeindesaal St. Josef einen kostenlosen Schnelltest machen. Ab Montag, 3. Mai, ist das Testzentrum montags von 16 bis 18 Uhr und donnerstags von 14 bis 16 Uhr besetzt. Mit dem späteren Termin am Montag komme man dem Wunsch aus der Bevölkerung nach, teilt die Stadt mit.

Ausweichtermine für Feiertage

Da im Mai und Juni einige Feiertage auf die Testtage fallen, bietet die Stadt folgende Alternativtermine an: Mittwoch, 12. Mai, 14 bis 16 Uhr (statt Christi Himmelfahrt), Dienstag, 25. Mai, 16 bis 18 Uhr (statt Pfingstmontag) sowie Mittwoch, 2. Juni, 14 bis 16 Uhr (statt Fronleichnam). Am 1.-Mai-Feiertag selbst bietet Heike Brombacher in ihrem Friseurgeschäft an der Güterstraße von 11 bis 15 Uhr kostenlose Tests an, eine Terminvereinbarung ist dafür nicht nötig.

Grenzach-Wyhlen

In Grenzach-Wyhlen wird auch am Feiertagswochenende durchgehend getestet: Laut Mitteilung der Gemeinde können die Bürger von 9 bis 19 Uhr ohne Termin vorbeikommen. Zudem wurde das Buchungssystem für Termine unter der Woche erweitert, sodass ab sofort Termine auch bereits 14 Tage vorher gebucht werden können. In Ausnahmefällen kann für Personen, die keinen Internetanschluss haben, auch ein Termin unter der Telefonnummer 07624/322 18 vereinbart werden.

Schwörstadt

In Schwörstadt testet nach wie vor das DRK immer freitags, 16 bis 18 Uhr, in der Festhalle. „Zwischen 40 und 60 Personen nehmen das Angebot pro Schicht wahr“, berichtet Barbara Zumkeller auf Nachfrage. Auch wenn das Angebot für Bürger der Gemeinde Schwörstadt gedacht ist, weise das DRK niemanden ab, der aus einem anderen Ort kommt und dort vielleicht keinen passenden Termin bekommen habe. „Solange wir die Kapazitäten haben, können wir das schon machen.“