von Petra Wunderle

Gemeinsam in der warmen Stube sitzen, gute Gespräche führen – und dabei stets eine „Strickede“ in den Händen. Das Wohnzimmer von Hedwig und Brigitte Mahler ist vor allem jetzt, während der kalten Jahreszeit, der Ort, an dem sie gemeinsam mit Schwägerin Luise Lutz viele kreative Stunden verbringen.

„Es entspannt – und es freut die Menschen“

Am laufenden Meter wird gestrickt: Nicht nur Socken für die Familie, sondern vor allem kleine Mützen für Frühchen. Mehr als 2000 Mützchen gehen im Jahr von Karsau in eine Karlsruher Klinik.

Mützchen und Socken werden bei Familie Mahler gestrickt. | Bild: Petra Wunderle

Stricken ist nur etwas für Hausfrauen und Omas? Von wegen. Brigitte Mahler, die im Berufsleben steht und zusammen mit ihrer Mutter Hedwig Mahler in einem Haus lebt, strickt schon seit vielen Jahren. „Stricken macht großen Spaß“, sagt sie.

„Es entspannt – und es freut die Menschen, die man mit Selbstgestricktem überrascht.“ Auch die Mutter ist strickbegeistert: Hedwig Mahler, die seit mehr als 60 Jahren in Beuggen lebt, entspannt sich am besten beim Stricken. Wenn sie alleine ist, sitzt sie am liebsten in der Küche am Fenster mit Blick auf die Straße. In einem Körbchen hat sie stets die aktuelle „Strickede“ parat. Gerne gesellt sich Schwägerin Luise Lutz dazu, die nur wenige Meter entfernt wohnt.

Jede strickt für sich persönlich – aber die drei haben auch ein gemeinsames Projekt: Mützchen für Neugeborene. Das kam so: Die Schwiegertochter von Hedwig Mahler ist Hebamme in einer Klinik in Karlsruhe. Sie erwähnte einmal ganz nebenbei, dass man insbesondere für die Frühchen eine wärmende Kopfbedeckung benötige, erzählt Mahler. Da kam den Frauen die Idee, Mützchen für die Frühchen zu stricken.

Unterstützung für Strickkreis in Karlsruhe

Inzwischen strickt das Trio ehrenamtlich jährlich rund 2000 Mützchen für Neugeborene. Sie unterstützen dadurch einen Strickkreis in Karlsruhe, der sich für die Klinik einsetzt. „Wir machen das leidenschaftlich gerne und haben einen angenehmen Zeitvertreib“, lächelt Hedwig Mahler. Und die Tradition geht weiter: Ihre Enkelin wird in Pforzheim zur Hebamme ausgebildet und kann dann ebenfalls wärmende Mützchen „made in Beuggen“ weitergeben.

Neben den kleinen Mützchen stricken die drei aber auch Socken. „Selbst gestrickte Pullover oder gar Kleidchen sind bei der jüngeren Generation nicht mehr in. Aber Liebhaber für Socken gibt es ganz, ganz viele“, sagt Luise Lutz. Ihr Mann und einer ihrer Söhne zögen nur selbst gestrickte Socken an und die Enkel und Urenkel fühlten sich in Gummistiefeln mit Omas handgefertigten Socken am wohlsten.

Hedwig Mahler, die einst zusammen mit ihrem inzwischen verstorbenen Ehemann Willi Mahler als Messmerpaar in der Katholischen Kirchengemeinde Karsau tätig war, hat stets mit Tochter und Schwägerin den Karsauer Basar mit selbst gestrickten Socken und Schals bestückt.

Der gute Zweck liegt ihnen am Herzen. Im Haus der Mahlers steht eine große Kiste, mehr als 100 Paar Socken haben hier Platz. Das ganze Jahr über werden Socken in allen Farben und Mustern gestrickt, am Schluss ist die Kiste proppenvoll. Dann werden die Socken verschenkt. „Wir können das Stricken empfehlen. Es macht nicht nur Spaß, es entspannt ungemein und ist gut für die Knochen. Die ständige Bewegung der Hände löst Verspannungen und beugt Arthritis vor“, sind sich die Frauen aus der Urichstraße einig.