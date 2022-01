von Roswitha Frey

Herr Hanser, Sie stecken mitten in den Vorbereitungen für das Projekt-Blasorchester-Konzert zum Stadtjubiläum. Wie weit sind die Planungen?

Die Planungen sind soweit fertig. Die erste E-Mail ging im April vergangenen Jahres heraus. Solche Projekte muss man immer sehr langfristig planen.

Wie viele Konzerte haben Sie mit dem Projektorchester schon gemacht?

Angefangen hat es 2012 mit Werken von Anton Bruckner, dann kam 2015 das Richard Wagner-Programm, 2018 hatten wir das Thema Ouvertüren aus Ost und West. Und wie es sich nun ergeben hat, können wir mit dem vierten Konzert das Zehnjährige des Projekt-Blasorchesters feiern. Es wird also ein Doppeljubiläum: 100 Jahre Stadt Rheinfelden und zehn Jahre Rheinfelder Projekt-Blasorchester.

Dirigent Eckhart Hanser. | Bild: Roswitha Frey

Gestaltet es sich in diesen Corona-Zeiten noch schwieriger als sonst, die Musiker zusammenzubringen?

Nein, überhaupt nicht. Normalerweise habe ich, abgesehen vom ersten Konzert, als wir fast 100 waren, immer um die 60 Mitspielerinnen und Mitspieler auf der Bühne. Das ist eine gute Größe. Dieses Mal hatte ich im April 2021 schon 50 Zusagen, und zwar schriftliche. Das Verblüffende für mich ist, dass sich die Musiker schon so früh entschieden haben. Das ist klasse. Bei der Nachfrage wurde auch klar, dass die Leute sehr motiviert sind, etwas machen wollen, da sonst nichts mehr los ist.

Eckhart Hanser, geboren 1959, ist Professor für Informatik an der Dualen Hochschule Lörrach. Er absolvierte eine Dirigenten-Ausbildung an der Musikhochschule Basel. Hanser leitet seit 2012 das Rheinfelder Projekt-Blasorchester, mit dem er bereits drei große Konzerte realisiert hat und nun ein Programm zum Stadtjubiläum neu erarbeitet.

Also sind Sie zuversichtlich, dass das Konzert über die Bühne gehen kann?

Natürlich bleibt ein Unsicherheits-Faktor. Aber wir haben mit der Bürgerstiftung, die das Konzert veranstaltet, besprochen, dass wir es im Mai anpacken wollen. Es war auch der Wunsch der Bürgerstiftung, dass es zwei Konzerte gibt, eines am 7. Mai abends im Bürgersaal, und eine Matinee am 8. Mai, bei der die Örtlichkeit noch nicht feststeht. Die Bürgerstiftung will dieses Konzert den Ehrenamtlichen und der Stadt schenken. Ich muss der Bürgerstiftung, namentlich Norbert Dietrich und Cornelia Rösner, ein Riesenkompliment machen, dass sie uns so großartig unterstützen und uns den Rücken freihalten.

Aus welchen Vereinen kommen die Musiker, die sich gemeldet haben?

Es sind viele aus dem Musikverein Minseln dabei, Mitglieder der Stadtmusik Rheinfelden, von den Musikvereinen Karsau, Herten und Schwörstadt, von der Werksmusik der Evonik, einige auch vom Musikverein Gersbach. Auch Dirigentenkollegen wie Heinz Benz und Martin Schmidt sind mit von der Partie, ebenso Bläser aus Freiburg und Bensheim. Am Anfang habe ich immer ganz gezielt die Vereine angeschrieben, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich habe einen so großen Fundus von Adressen, aus dem ich die Mitspieler rekrutiere. Die machen das alle unentgeltlich – auch die Profis.

Gehen Sie im Programm auf „100 Jahre Rheinfelden“ ein, spiegelt sich das Jubiläum im Repertoire?

Ja, natürlich! Das wird eine Geburtstagsparty. Die Zahl 100 steht dabei weniger im Vordergrund, dafür mehr das Thema Geburtstag. Wir werden, was ein Wunsch von Cornelia Rösner war, die ganze Feuerwerksmusik von Händel spielen. Ein viel zu früh verstorbener Kollege von mir, Albert Loritz, hat die Suite für die Blasorchester-Besetzung arrangiert. Wir überlegen noch, wie wir die Feuerwerksmusik optisch „inszenieren“, das wird wohl auf eine Illumination herauslaufen. Es wird auf jeden Fall eine optische Umsetzung geben, aber das soll eine Überraschung werden.

Was steht sonst noch auf dem Festprogramm?

Wir eröffnen mit der „Overture Jubiloso“, einer klassischen sinfonischen Blasmusik. Danach kommt die Feuerwerksmusik. Im zweiten Teil gibt es einen Kontrapunkt, eher etwas Getragenes. So wird noch mal die Wagner-Ouvertüre zu „Rienzi“ geführt. Dann dachte ich mir, zu dem Festkonzert passt auch ideal der Einzug der Gäste auf der Wartburg aus Wagners „Tannhäuser“. Danach folgt ein rauschendes Ballerlebnis, die „Maske in Blau“. Es wird auch noch einen tollen Marsch geben, und zwar von Ron Goodwin, von dem das populäre Miss-Marple-Thema stammt. In petto haben wir auch noch das eine oder andere schöne Stück, das mit Rheinfelden verbunden ist, aber das bleibt eine Überraschung.

Wie gehen Sie bei den Proben vor? Haben Sie den Musikern schon das Notenmaterial geschickt, damit diese sich zu Hause „warm spielen“ können?

Die Hälfte der Noten haben sie schon, und zwar geht das alles übers Netz. Wir gehen davon aus, dass bis Ende Januar alle Noten raus sind. Am 25. April starten wir mit den gemeinsamen Proben. Geplant sind drei Proben pro Woche. Wenn wir diesen Proben-Zyklus wegen Corona nicht halten können, ist auch der Konzerttermin nicht haltbar. Wir brauchen sieben Proben bis zum Konzert.