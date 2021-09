von Dora Schöls

Damit die Rheinfelderinnen und Rheinfelder sicher mit Wasser versorgt werden können, wird das Netz ausgebaut. Ein zentraler Baustein dazu ist die Erneuerung des Hochbehälters Vogelsang in Nollingen, die nun in die Bauphase startet. Vor Ort erklärte am Dienstag Friedrich Groll von bnNetze, was als Erstes gemacht wird und wie es um die anfänglichen Proteste der Anwohnenden steht.

Bedeutung für die Wasserversorgung

„Nostalgische Gefühle“ kämen bei ihm auf, sagte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt beim Anblick des alten Hochbehälters, errichtet 1968. Das Wasserbecken ist als runder Raum angelegt. Für das Volumen sei die Form nicht schlecht, so Eberhardt – allerdings unpraktisch für die Reinigung, durch die schrägen Wände, merkte Friedrich Groll an, bei bnNetze für die Projektsteuerung zuständig. Auch dass es nur ein großes Becken sei, erschwere die Reinigung. „Der Bau ist schön, aber nicht praktisch.“ Besonders auffällig ist an diesem Tag die weiße Schicht auf der Wasseroberfläche – Kalk, erklärte Groll. Da der Wasseraustausch hier von unten stattfand, habe sich der Kalk an der Oberfläche sammeln können.

Doch nun soll es moderner werden: Seit Jahren erneuert die Stadt die Wasserversorgung, in Minseln steht schon ein neuer Behälter, in Eichsel ist einer geplant, so Tobias Obert, kommissarischer Bauamtsleiter. Hinzu kommt die Erneuerung der Leitungen und die Zufuhr von Wasser aus Rheinfelden/Schweiz. Vor allem angesichts der vergangenen trockenen Jahre brauche es ausreichende Möglichkeiten zur Vorhaltung, so Eberhardt. Und der Hochbehälter in Nollingen sei dabei ein „Kernstück“, ergänzte Groll. „Damit steht und fällt die Wasserversorgung in Rheinfelden.“

3000 Kubikmeter Wasser fasste der alte Behälter. Der neue soll 4500 Kubikmeter aufnehmen. Er wird größer und auch etwas höher, erklärte Groll, durch Anpassungen des Geländes werde man aber von außen keinen großen Unterschied zu vorher feststellen. Ab Montag starten Bohrungen, sechs Meter tief, fünf Wochen lang. Der Lärm könnte bis in die Kernstadt zu hören sein, so Groll.

Noch steht der alte Hochbehälter in Nollingen. In den kommenden Wochen wird er abgerissen. | Bild: Dora Schöls

Dabei sollen Stützwände um den alten Behälter herum errichtet werden. Diese Träger werden dann einbetoniert und über vier Wochen werden Anker für die Seitenstabilität des neuen Behälters angebracht. Dann erst folgt der Abriss des alten Behälters, und zwar mit einem Langarmbagger, der die Wände zur Seite wegzieht. Wegen der Leichtbauweise könne man nicht mit einem Bagger über den Bau fahren.

„Es wird Probleme geben“, so Obert, „das ist unvermeidbar bei einer solchen Baustelle“. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten bis Ende 2022 abgeschlossen sein. Das Genehmigungsverfahren und die Übersiedlung von Zauneidechsen hätten jedoch für einen Verzug gesorgt, sodass das Ende nun für Juni 2023 geplant ist. Insgesamt sieben Millionen Euro investiert die bnNetze. Um die Notversorgung oberhalb des Krankenhauses während der Baustelle zu gewährleisten, wurde in die Leitung eine provisorische Druckerhöhungsanlage eingebunden.

Anwohner frühzeitig informieren

Die Baustelle bringe viele Herausforderungen mit sich: Mitten im Wohngebiet, enge Zufahrtsstraßen, ein Kindergarten direkt nebenan, gab Groll zu. Wichtig sei es, die Anwohnenden früh und regelmäßig zu informieren. Der Newsletter der bnNetze werde gut angenommen, bestätigte Rainer Vierbaum, Sprecher des Stadtteilbeirats Nollingen. Er wünschte sich nur, dass auch Informationen über die Vergrämung der Eidechsen enthalten sein sollten – und dass man das regelmäßige Informieren beibehalten sollte.