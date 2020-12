von sk

Nachdem das städtische Kulturamt mit einem sorgfältig ausgearbeiteten Hygienekonzept im September den Spielbetrieb im Bürgersaal wieder aufgenommen hatte, musste es – wie alle anderen Kultureinrichtungen auch – im Zuge des Teil-Lockdowns seit Anfang November alle Aktivitäten wieder runterfahren. Seitdem ist das Kulturamt damit beschäftigt, die gestrichenen Veranstaltungen neu zu terminieren.

„Unser Ziel ist es, die Auftritte der gebuchten Künstler auf das kommende Jahr zu verschieben“, erklärt Kulturamtsleiterin Henrike Fuder, die hierzu fast täglich im Austausch mit den verschiedenen Künstleragenturen steht. Das sei keine leichte Aufgabe, da die Künstler oft bereits Jahre im Voraus gebucht werden und so der Tourneeplan für 2021 eigentlich schon voll ist, teilt das Kulturamt mit. Fest steht, dass das ursprünglich für den 3. Dezember geplante Kabarett im Bürgersaal „Junge, Junge“ auf den 20. November 2021 verschoben werden kann.

Durch die laufenden Umplanungen wird sich auch der Verkaufsstart des Kabarett-Abos etwas verzögern. Das Kulturamt geht davon aus, dass es spätestens Mitte Dezember so weit sein wird. Wie in der Vergangenheit auch wird es das Abo – neun Veranstaltungen von Februar bis Dezember – in den ersten Wochen zu einem Spezialpreis geben. Über Details informiert das Kulturamt rechtzeitig.

Auch für die Ausfälle im Ausstellungsbereich sind alle Beteiligten auf der Suche nach Lösungen. Zu allen Veranstaltungen nach dem 20. Dezember – auf diesen Zeitraum erstreckt sich die aktuelle Verordnung des Landes – könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch keine verlässlichen Aussagen treffen.