von Dora Schöls und Verena Pichler

Die Corona-Fallzahlen steigen wieder und mit Sorge schauen die Menschen auf den Herbst und den möglichen Beginn einer vierten Welle. Für Politik und Gesundheitsexperten gibt es nur einen Weg, diese zu brechen: Impfen. Doch wie sieht das auf regionaler Ebene aus? Wir haben uns exemplarisch bei Unternehmen und den Verwaltungen umgehört.

Die Verwaltungen

Grundsätzlich dürfen Arbeitgeber ihre Angestellten nicht direkt fragen, ob sie geimpft oder ungeimpft sind. Das ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. Nachdem sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn offen für eine solche Abfrage gezeigt hat, hat sich nun Baden-Württembergs Datenschutzbeauftragter Stefan Brink klar dagegen ausgesprochen. Für Arztpraxen und Krankenhäuser, vielleicht auch für Pflegeeinrichtungen, müsse die Möglichkeit zur Abfrage des Impfstatus die Ausnahme bleiben.

Auf den Datenschutz verweist auch Rheinfeldens Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, Chef von rund 500 Mitarbeitenden. „In den vergangenen Wochen haben wir immer wieder in der rechtlich zulässigen Form auf die Möglichkeiten des Impfens und die damit verbundenen Vorteile hingewiesen“, so Eberhardt. Dabei sei er auf ein „hohes Maß an Aufgeschlossenheit“ gestoßen. Man werde auch weiterhin auf die Aufklärung bezüglich möglicher Folgen des Nichtimpfens hinweisen. Die Impfquote bei den Beschäftigten der Kernverwaltung liege bei 83 Prozent, in den Kindergärten bei 77 Prozent. Eberhardt geht davon, dass insbesondere aufgrund der sich abzeichnenden Differenzierung beim Status zwischen Geimpften/Genesenen und Ungeimpften die Impfquote noch weiter steigen wird.

Auch Tobias Benz schätzt, dass auf alle Mitarbeitenden der Verwaltung in Grenzach Wyhlen – „vom Werkhof bis zum Freibad“ – die Quote bei guten 80 Prozent liegen dürfte. „In der Kernverwaltung ist sie wahrscheinlich sogar etwas höher.“ Gleich, nachdem das Impfen auch für Betriebsärzte möglich wurde, konnten die Gemeindeangestellten auf das Angebot zugreifen. „Auch unsere eigenen Impfaktionen haben wir stark beworben.“ Schwankungen stellt der Bürgermeister in den Kindertageseinrichtungen fest, was er persönlich für problematisch hält. „Das hat eben Rückkopplungseffekte.“ So müssten die Kolleginnen weiterhin Maske tragen, was auch manchen Eltern sauer aufstößt. „Gerade im Krippenbereich geht‘s um Mimik oder auch Sprachförderung.“ Zum Start des neuen Kitajahres werde es deshalb auch nochmals ein Gespräch geben, um fürs Impfen zu werben.

Die Unternehmen

Auch Rainer Liebenow, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, darf seine Mitarbeitenden nicht direkt befragen, ob sie geimpft sind oder nicht. Aus den Gesprächen mit seinen Abteilungsleitern nimmt er jedoch wahr, dass die Quote recht hoch ist. „Die 80 Prozent müssten wir haben“, so Liebenow auf Nachfrage.

Keine Aussage über die Impfquote im Unternehmen treffen kann Evonik, wo in Rheinfelden knapp 1200 Menschen beschäftigt sind. „Uns liegen diese Zahlen aus Datenschutzgründen nicht vor“, sagt Sprecherin Kerstin Schwammkrug. Insbesondere wisse man nicht, wie viele Mitarbeitende andere Impfangebote wahrgenommen hätten als das betriebsinterne. Das eigene Angebot mit eigens eingerichtetem Impfzentrum in der Kantine allerdings „werten wir als Erfolg“: Bislang seien 1814 Impfungen durchgeführt worden.

Auch wie viele der rund 1500 Mitarbeitenden der Roche Pharma AG sich bereits haben impfen lassen, erhebe das Unternehmen nicht, sagt Sprecherin Faten Gaber. Es gab aber ein betriebsinternes Impfangebot, bei dem sich mehr als 1500 Menschen haben impfen lassen – wobei sich hier auch Mitarbeitende der DSM (mit rund 700 Menschen) und der GP Produktions GmbH (etwa 550 Menschen) impfen lassen konnten, ebenso wie deren Familien. Da die Roche die betriebsärztlichen Leistungen für die Gemeinde Grenzach-Wyhlen erbringt, können auch deren Mitarbeitende das Angebot wahrnehmen, so Gaber.

Gesundheitliche Gründe

Genau angeben kann die Impfquote hingegen Natalie Stenzel, stellvertretende Leiterin des Rheinfelder Bürgerheims. Von den 173 Mitarbeitenden seien 74 Prozent geimpft und 13 Prozent genesen. „Bei den übrigen 13 Prozent kann ich nicht sagen, dass sich jemand gegen die Impfung wehren würde“, so Stenzel. Vielmehr seien diese Menschen aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft. „Das ist ein heikles Thema, wir fragen das nicht ab.“ Geimpft worden seien die meisten Mitarbeitenden, als das mobile Impfteam des Impfzentrums vor Ort war, um auch die Bewohner zu impfen. Für das Bürgerheim sei es unerlässlich, genau zu wissen, wer geimpft oder genesen ist, weil diese Mitarbeitenden nur einmal pro Woche getestet würden, so Stenzel. „Die anderen werden vier Mal pro Woche getestet.“