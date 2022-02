Nach mehr als 50 Jahren übergibt Hedwig Keller, Kursleiterin für Teppichweben und -knüpfen in der Volkshochschule (VHS) Rheinfelden, ihren Kurs in die Hände von Barbara Peter, die seit vielen Jahren ebenda aktiv ist. Wie die VHS mitteilt, wurde die rüstige Dame, die mit ihren 94 Lenzen fast so alt wie die Stadt Rheinfelden ist, in der vergangenen Woche mit einem Umtrunk überrascht. Vorstand, Leitung und VHS-Mitarbeitende hätten ihr Dank und Anerkennung für ihre Leistung ausgesprochen und ihr Blumen und einen Gutschein überreicht.

Auf die Frage, wie sie auf die Idee mit dem Kurs gekommen sei, antwortete Hedwig Keller, sie habe Ende der 1960er Jahre in Lörrach eine Teppich-Ausstellung mit so „gruusige Farbe“ gesehen, dass sie beschlossen habe, das viel besser zu machen in einem eigenen Kurs in Rheinfelden, so die VHS weiter. Der damalige VHS-Leiter Günter Wanders war von der Idee nicht ganz so begeistert, zumal die resolute Dame die Anschaffung von eigenen Webstühlen im Wert von 3000 Deutsche Mark verlangte. Dies schmerzte vor allem den VHS-Schatzmeister Theurer, denn der kreative Aspekt der Fort- und Weiterbildung und der Persönlichkeitsbildung hatte noch nicht den heutigen Stellenwert. Die Webstühle wurden dennoch angeschafft und sind immer noch in Benutzung. Sie hätten sich inzwischen mehr als amortisiert, bilanziert die VHS.

Teppichweben und -knüpfen war bis in die 1990er Jahre sehr gefragt und immer schnell ausgebucht. Es gab sogar Wartelisten und zeitweise parallel laufende Kurse. Mit ihrer freundlichen, zupackenden Art hat Hedwig Keller das gesamte organisatorische Kursmanagement bestens bewältigt und die Gruppe zusammengehalten.

Die meisten Teilnehmerinnen aus den Gründerjahren sind mittlerweile ausgeschieden, aber einige der aktuellen haben mehr als 30 Webjahre auf dem Buckel. Und innerhalb der vergangenen Jahre gab es sogar mehrere Neuzugänge, obwohl sich die Gruppe schon längere Zeit nicht mehr öffentlich zeigt. „Die VHS Rheinfelden ist stolz darauf, Menschen wie Hedwig Keller in ihren Reihen zu haben, die über ein halbes Jahrhundert einen enormen Beitrag zur Angebotsbreite, zu Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit und damit zum positiven Image der Bildungseinrichtung leisten und geleistet haben“, heißt es in der Mitteilung der VHS abschließend.