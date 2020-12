von Petra Wunderle

Im Januar dieses Jahres war die Welt noch in Ordnung. Da fand im gewohnt geselligen Rahmen die Hauptversammlung des Musikvereins Minseln statt, bei der Matthias Markoni und Matthias Steiner an die Spitze des Vereins gewählt wurden. Nicht nur für die beiden jungen Männer ist das Jahr anders verlaufen, als man sich das vorgestellt hatte.

Neue Form der Ehrungen

„Keine Veranstaltungen, keine Proben, keine Jahresfeier mit Ehrungen in diesem Dezember. Coronabedingt haben wir uns anderes einfallen lassen müssen“, erklärt der Vorsitzende, der mit seinem Stellvertreter und dem Vorstandsteam Neues ausgetüftelt und organisiert hat. So wurden Anfang Dezember an alle Mitglieder per Post „Weihnachtsgrüße“ versandt, das waren mehr als 300 Briefe. Bei den Geehrten hat das Vorstandsteam persönlich angeklopft. Ausgestattet mit einem Campingtisch begab sich jedes Vorstandsmitglied einzeln von Haus zu Haus. Auf dem mit einem schönen Tuch gedeckten Campingtisch wurde das Geschenk samt Anstecknadel im wahrsten Sinne des Wortes mit dem nötigen Abstand serviert. „Die Geehrten haben sich sehr gefreut“, so das durchweg positive Feedback, versicherte Matthias Markoni.

Die Ehrungen

40 Jahre aktiv beim Musikverein Minseln sind Viola Ryffel und Adam Hronec. Beide wurden am 1. Januar 1980 ins Aktivorchester aufgenommen, und beide haben sich einige Jahre lang im Vorstandsteam engagiert. Ryffel als Schriftführergehilfin und Hronec als Materialwart.

Eine Ehrung durch den Alemannischen Musikverband dürfen Eckhart Hanser für fünf Jahrzehnte aktives Musizieren und für 40 Jahre Oliver Faschian erfahren. Eckhart Hanser hat seine musikalische Laufbahn bei der Stadtmusik Rheinfelden gestartet. Zuerst spielte er im Jugendorchester, dann im Aktivorchester, parallel dazu dirigierte er das Jugendorchester. Er hob den Taktstock dann beim Musikverein Karsau, dann von 2002 bis 2019 beim Musikverein Minseln, nach wie vor dirigiert er die Evonik Werksmusik. Oliver Faschian spielt seit 1980 beim Musikverein Minseln mit, wo er zehn Jahre lang die Kasse führte und sechs Jahre Aktivbeisitzer war. Zudem war Faschian neun Jahre – von 1985 bis 1994 – bei der Blaskapelle Eichsel aktiv.

Die Passivmitglieder

60 Jahre halten Heinrich Grether und Paul Renz dem Musikverein Minseln die Treue. Für 40 Jahre werden zu Ehrenmitgliedern ernannt: Karin Bernbach, Josef Gregor, Rudolf Hinz, Sven Hirt, Anni Maier, Horst Räther, Wilfried Trefzer, Johannes Vögele und Stefan Vögele.