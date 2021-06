von sk

Nach der Fertigstellung der gut ein halbes Jahr lang währenden Sanierungsarbeiten der Wohnungsbaugesellschaft Rheinfelden ist das direkt neben der Rheinbrücke gelegene Haus Salmegg für die öffentliche Nutzung freigegeben worden. Dies teilt die Stadt mit. Durch den Anbau eines neuen Wintergartens, der Neugestaltung der angrenzenden Grünflächen sowie der Überarbeitung der Fassade und der Fensterläden habe das Wahrzeichen Rheinfeldens einen modernen und zeitgemäßen Neuanstrich erhalten.

„Die Sanierung denkmalgeschützter Gebäude gehört zu den Königsdisziplinen der Stadtentwicklung“, so wird Oberbürgermeister Klaus Eberhardt in der Mitteilung der Stadt zitiert. Er würdigte die Tatsache, dass die Stadt mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, die auch Eigentümerin des Gebäudes ist, einen professionellen Partner an der Seite habe, der sich der anspruchsvollen Aufgabe gestellt habe, das aus dem frühen 19. Jahrhundert stammende Gebäude zu sanieren. Genutzt wird es unter anderem von einem italienischen Restaurant und dem städtischen Verein für Kunst und Geschichte. Dass die Wohnungsbaugesellschaft die Weiterentwicklung denkmalgeschützter Bausubstanz gelinge, habe sie bereits bei der Sanierung des ehemaligen Geschäftsgebäudes der Energiedienst AG in Rheinfelden gezeigt. In diesem befindet sich nun die Geschäftsstelle der Wohnbaugesellschaft.

„Die Realisierung des modernen Glasanbaus erfolgte in enger Abstimmung mit der Stadt und dem zuständigen Denkmalamt“, erinnert sich Geschäftsführer Markus Schwamm. In der Ausführung seien neben konkreten Vorgaben für die Konstruktion auch spezielle Auflagen bei den verwendeten Materialien zu erfüllen gewesen. Die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden sei stets durch einen lösungsorientierten und professionellen Umgang geprägt gewesen. „Ich bin mir sicher, dass der gelungene Kontrast zwischen historischer Gebäudesubstanz und dem neuen, modernen Glasanbau auch bei den Rheinfelder Bürgern und Touristen auf eine positive Resonanz stößt“, so Schwamm.

„Eines der schönsten Gebäude unserer Stadt ist nun noch einzigartiger geworden“, ergänzt Oberbürgermeister Eberhardt. Der Neubau des Wintergartens bildete Abschluss eines ganzen Maßnahmenbündels, das die Städtische Wohnungsbaugesellschaft seit 2019 unternommen hat.

Als Teil des italienischen Restaurants „Ristorante I Fratelli“ wird der Anbau künftig den Gästen zugute kommen. „Es trifft sich hervorragend, dass der Abschluss der Maßnahmen zu einem Zeitpunkt weitgehender Lockerungen der Kontaktbeschränkungen und der schrittweisen Wiedereröffnung der Gastronomie erfolgen konnte“, betont Raffaele Maio, der Pächter und Betreiber des Restaurants.