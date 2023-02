Seit einem Jahr ist die Zahl an 45 Stellen in Rheinfelden zu sehen. Und die Polizei hat bisher immer noch keine Hinweise auf die Täter. Zurück bleibt ein Schaden von 20.000 Euro.

„618“ – diese Zahlenkombination prangt seit gut einem Jahr an rund 45 Stellen in Rheinfelden. Unbekannte hatten die drei letzten Zahlen der Rheinfelder Postleitzahl an Hausfassaden, Plakate und Mauern gesprüht. Was ist da