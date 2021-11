von Valentin Zumsteg

Der Advent ist für viele Einzelhändler und Fachgeschäfte die wichtigste Zeit im Jahr. Dann entscheidet sich, ob es wirtschaftlich ein guter Jahrgang ist. Umso härter war es im vergangenen Dezember, als der Aargau kurz vor Weihnachten einen Lockdown beschloss und vielen Läden und Restaurants einen dicken Strich durch die Rechnung machte. Jetzt hoffen die Ladenbetreiber und Gastronomen, dass die Adventszeit 2021 eine gute und wirtschaftlich erfolgreiche wird.

Die Stadt Rheinfelden/Schweiz und die Einzelhandelsorganisation Pro Altstadt tun einiges dafür, um viele Leute ins Städtchen zu bringen. Dies wurde an der Mitgliederversammlung von Pro Altstadt deutlich. Im vergangenen Jahr hatte die Beleuchtung der Altstadt, der Brücke und des alten Stadtparks über Wochen viele Leute angezogen. Die Stadt hat sich entschlossen, die Lichtinstallationen vom Inseli bis zum Stadtpark auch dieses Jahr wieder montieren zu lassen. Von Freitag, 26. November, bis Sonntag, 9. Januar, wird dieses Adventsfunkeln dauern. „Das wird sicher wieder viele Leute anlocken“, sagte Vorstandsmitglied Tina Feldmann. Zum Weihnachtsstädtchen gehören ebenso die Krippe auf dem Zähringerplatz, das Knusperhäuschen beim Café „Graf“ und der Schneehügel im Rumpel (von 10. Dezember an). Am 11. Dezember werden Eisskulpturen geschnitzt und es soll ein Familien-Fotoshooting im Rathaus angeboten werden.

„Die zusätzlichen 25 Weihnachtsbäume möchten wir in diesem Jahr vor allem den Betrieben in den Seitenstraßen zur Verfügung stellen und damit einerseits eine Verbindung vom Zähringerplatz über den Rumpel in die Brodlaube schaffen und andererseits die Geißgasse besser hervorheben“, sagte Feldmann. Sonntagsverkäufe sind am 12. und 19. Dezember geplant, am Freitag, 17. Dezember, soll ein Abendverkauf stattfinden. Damit sollte einer erfolgreichen Weihnachtszeit nichts mehr im Wege stehen.

Rahel Toff vom Tourismus und Melanie Schwegler vom Pro-Altstadt-Vorstand präsentierten an der Versammlung das Projekt „Sichtbares Rheinfelden“. Sein Ziel ist es, alle Angebote und Dienstleistungen der Stadt digital sichtbarer zu machen. Denn viele Leute würden zuerst googeln, bevor sie etwas kaufen. In diesem Zusammenhang soll die Internetseite von Tourismus Rheinfelden zur zentralen Anlaufstelle werden. Daneben sind ein neuer Veranstaltungskalender und eine neue Lösung für die Einkaufsgutscheine geplant. Die neuen Gutscheine können vor Ort oder digital gekauft werden. Die Verarbeitung soll für die beteiligten Geschäfte schnell und einfach sein, wie Melanie Schwegler betonte.

Im Laufe des Novembers soll das neue System lanciert werden. Die bisherigen Boncard-Gutscheine bleiben aber gültig. Wie Vorstandsmitglied Martin Zander ausführte, verbuchte das System seit 2013 rund 20.000 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 650.000 Franken: „Das ist für ein Städtchen wie Rheinfelden kein schlechter Wert.“ Mit dem neuen System soll dieser Wert weiter gesteigert werden – nicht nur in der Weihnachtszeit.