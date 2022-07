von Horatio Gollin

Rheinfelden – Wirtschaftlich blickt die Baugenossenschaft Rheinfelden-Wehr auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück. Der Neubau an der Emil-Frey-Straße wurde bezogen. Im Bestand wurde saniert und Heizungen modernisiert. Die Verteuerung der Gaspreise bereitet Geschäftsleiter Michael Kukla Sorgen.

Nur siebzehn von immerhin 637 Mitgliedern waren zur jüngsten Mitgliederversammlung gekommen. Anträge oder Wortmeldungen gabes keine. Da sich die gesetzliche Prüfung des Geschäftsjahres 2021 bis in den Herbst verzögert, entfällt der geplante Bericht dazu, erklärte Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Bugge die Änderung der Tagesordnung. Er führte kurz die Arbeit des sechsköpfigen Aufsichtsrates aus und lobte die gute Zusammenarbeit mit dem Vorstandsteam aus Michael Kukla, Erhard Schott und Klaus Adlberger.

Die Eingänge 6a und 6b zum Neubau der Baugenossenschaft Rheinfelden-Wehr an der Emil-Frey-Straße in Rheinfelden liegen im Hinterhof. | Bild: Horatio Gollin

Der Schwerpunkt der Bautätigkeit 2021 umfasste vier Projekte, berichtete Geschäftsleiter Kukla. Der Neubau an der Emil-Frey-Straße war zwar schon Ende 2020 bezogen worden, aber Restarbeiten mussten 2021 noch abgeschlossen werden. Im Bestand an der Emil-Frey-Straße wurden eine Wohnung komplett saniert. Am Blumenweg wurden zwei Gebäude ans Nahwärmenetz der Stadtwerke Rheinfelden angeschlossen.

Anschluss ans Nahwärmenetz

Ebenso wurden Gebäude an der Zähringerstraße ans Nahwärmenetz angeschlossen und energetisch saniert. Das hätte 2020 schon abgeschlossen werden sollen, verzögerte sich aber aufgrund der Engpässe im Bausektor und der Preissteigerungen bei Baustoffen, so Kukla. Der Einbau neuer Fenster und der Heizungsumbau werde noch bis September andauern.

Durch den Neubau an der Emil-Frey-Straße wächst die Bilanzsumme um 600.0000 Euro auf 14,2 Millionen Euro in 2021 an. Die Eigenkapitalquote konnte um 2,4 Prozentpunkte auf 27,1 Prozent in 2021 gesteigert werden und beläuft sich auf 3,8 Millionen Euro gegenüber Verbindlichkeiten in Höhe von 10,3 Millionen Euro. Wirtschaftlich steht die Baugenossenschaft gut da. Und dabei schlägt der der Neubau bei den um 170.000 Euro auf 1,7 Millionen Euro gestiegenen Umsatzerlösen noch nicht voll zu Buche, so Kukla.

Das Rohergebnis beläuft sich auf 1,3 Millionen Euro. Nach Abzug von Personalkosten, Steuern, Zinsen und anderen betrieblichen Aufwendungen bleiben 494.646 Euor als Jahresgewinn für 2021 stehen. Die Ursachen der Geschäftsentwicklung sieht Kukla in der günstigen Zinsentwicklung bei der Finanzierung der Projekte, dem Mieterlös aus dem Neubau sowie Mieterhöhungen nach Modernisierungen oder bei Neuvermietungen.

„Der Anschluss ans Nahwärmenetz sei angesichts der Preissteigerungen beim Heizgas der richtige Weg, sagte Kukla, der einen Ausblick auf 2022 und 2023 machte. In den Gebäuden Wehrstraße 1 und 1a sowie an der Fritz-Rössler-Straße 2 sollen die Heizungen modernisiert werden. Das Thema Heizungsmodernisierung wird die Genossenschaft mit ihren 260 Wohnungen noch länger begleiten. „Das ist ein Problem, was uns noch sehr stark beschäftigen wird“, sagte Kukla angesichts der Verteuerungen bei der Haushaltsenergie. Die Phase der günstigen Kredite gehe zu Ende, meinte Kukla, aber die Baugenossenschaft habe dabei ihre Möglichkeiten genutzt.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Entlastung des Aufsichtsrates und des Vorstandes erfolgten einstimmig wie auch die angesetzten Wahlen. Turnusgemäß hätte die Wahl von drei der sechs Aufsichtsratsmitgliedern angestanden. Christoph Schäuble und Helmut Weber stellten sich zur Wiederwahl und auch Bugge trat als Aufsichtsratsvorsitzender wieder an. Da Jürgen Horn, der bislang im Aufsichtsrat für die Wehrer gesprochen hatte, aufgrund seines Alters satzungsgemäß ausscheiden musste, war in Rücksprache mit dem Verband die Satzung geändert worden, so dass Horn sich wieder zur Wahl stellen konnte. Alle vier Kandidaten wurden einstimmig gewählt.