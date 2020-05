von Horatio Gollin

Die Stadtbibliothek Rheinfelden hat wieder geöffnet. In den ersten zwei Stunden nach der Wiedereröffnung verzeichnete die Stadtbibliothek schon 37 Ausleiher, die 282 Medien mitgenommen hatten.

Die tatsächliche Anzahl der Besucher in der Bibliothek war aber höher, da viele Erwachsene mit ein oder zwei Kindern gekommen waren, daneben kamen auch einzelne Erwachsene und zahlreiche Kinder ab elf Jahren, die schon alleine ausleihen können. „Der Wunsch nach neuen Inhalten ist deutlich zu spüren“, sagt Bibliotheksleiterin Andrea Strecker, die sich über zwei Neuanmeldungen am Vormittag freute. Viele Nutzer kamen auch, um die Jahresgebühr zu entrichten, damit sie die Onleihe weiter nutzen können.

Downloads haben stark zugenommen

Während der Schließung seit Mitte März stellt Strecker eine Steigerung bei der Nutzung der Onleihe fest. „Ende März hat man schon gesehen, dass sich das Nutzungsverhalten auf die online verfügbaren Medien verlagert.“ Im Januar zählte die Onleihe zwölf neue Nutzer, im Februar sechs, im März ganze 50. Im Februar machten 158 Nutzer 946 Downloads, während im März 1269 Downloads von 211 Nutzern gemacht wurden. Für April liegen die Zahlen noch nicht vor.

Die Zeit der Schließung hatte die Bibliothek genutzt, um den Bestand zu aktualisieren. Neuanschaffungen gibt es vor allem bei Romanen, Kinder- und Jugendliteratur sowie bei Sachbüchern.

Hygieneregeln werden eingehalten

„Alle Kunden haben Mundschutz getragen“, sagte Strecker zu ihren Erfahrungen vom Dienstag. Pflicht ist das aber nicht. Am Haupteingang weisen Aushänge die Besucher auf das richtige Verhalten hin. Personen, die Krankheitssymptome wie Kopfschmerzen, Husten oder Fieber zeigen, sind aufgefordert, die Bibliothek nicht zu betreten. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Kunden und Mitarbeitern ist einzuhalten. Gehustet oder geniest werden soll in die Armbeuge oder in ein Taschentuch. Es steht ein Mittel zur Händedesinfektion bereit.

Beim Betreten sollen die Kunden einen Medienkorb nehmen, die Medien selbst am PC verbuchen und die Bibliothek möglichst schnell wieder verlassen. Der Medienkorb wird im Thekenbereich zurückgegeben.

Anhand der Körbe kann die Kundenzahl festgestellt werden, die auf 40 Besucher gleichzeitig beschränkt ist. Die Oberflächen in der Bibliothek wie etwa der PC zum Selbstverbuchen werden regelmäßig gereinigt, aber nicht nach jedem Kunden desinfiziert. Hier verweist Strecker auf die Eigenverantwortung der Besucher, sich die Hände zu desinfizieren oder daheim zu waschen.

Um längere Kundenaufenthalte zu vermeiden, wurden die Internetplätze gesperrt und Sitzgelegenheiten weggeräumt. Da im Lesesaal Arbeitsplätze für Rathausmitarbeiter untergebracht sind, ist der Bereich für Kunden gesperrt. Auch die Toiletten sind für Kunden nicht mehr zugänglich, sondern stehen getrennt für die Rathaus- und Bibliotheksmitarbeiter zur Verfügung. Tageszeitungen werden nicht angeboten, Zeitschriften nur zum Ausleihen ausgegeben.

Theke und Infoschalter mit Plexiglasschutz

Die Bibliothek empfiehlt, die Medien daheim mit Spiritus oder Fensterreiniger abzuwischen. Bei den Zeitschriften ist das nicht möglich, daher werden diese nach der Rückgabe für einen Tag beiseitegelegt, bevor sie wieder verliehen werden.

Die Theke sowie der Infoschalter wurden mit Plexiglasschutz aufgerüstet. Die Rückgabe läuft über Rückgabeboxen. Nur Brettspiele und abspielbare Tonieboxen müssen an der Theke abgegeben werden. Mit der Rückgabebox ist es für die Mitarbeiter hygienischer, erklärt Strecker. Die volle Box wird durch eine leere ausgetauscht und ausgeräumt. Im Anschluss können die Mitarbeiter die Hände desinfizieren, anstatt bei jedem Kunden die Medien in die Hand zu nehmen.

In den ersten zwei Stunden der Öffnung mussten die Mitarbeiter die Boxen allerdings ständig austauschen, da viele Kunden ausgeliehene Medien zurückbrachten. „Wir sind fast nicht hinterhergekommen“, sagt Strecker. Dabei hatte die Bibliothek alle Leihfristen seit der Schließung auf den 19. Mai verlängert, um die Rückgabe zu entzerren.