Rheinfelden vor 8 Stunden

Gustav Fischer will sich 2025 vom Vorsitz des Gewerbevereins Rheinfelden zurückziehen

Gustav Fischer steht seit zwei Jahrzehnten an der Spitze des Gewerbevereins. In der Hauptversammlung kritisieren die Mitglieder erneut den Wegfall der Parkplätze in der Kapuzinerstraße und fordern ein Konzept.