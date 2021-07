von Heinz Vollmar

Unter dem Motto „Rote Karte für die Schulpolitik“ haben Rheinfelder Grundschullehrer auf dem Schulhof der Hans-Thoma-Schule für bessere Arbeitsbedingungen, wirkungsvolle Strategien für eine gute Bildung, mehr Wertschätzung und eine gerechtere Bezahlung geworben. Die Lehrer wollten auch darauf aufmerksam machen, dass ihnen immer mehr Aufgaben aufgebürdet würden, ohne dass sie einen Ausgleich bekommen.

Die Initiatoren

Zu der Aktion aufgerufen hatte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Lehrer an Grundschulen müssten zu viele Aufgaben in zu wenig Zeit bewältigen, heißt es im Aufruf. Die Initiatorin der Rheinfelder Aktion, Christine Gengenbach, sagte, dass zwar nicht alle Grundschullehrer in der Gewerkschaft engagiert seien, aber die Teilnehmer viel Solidarität erführen. Gengenbach wies darauf hin, dass die Lehrer seit Jahren an den Grundschulen „am Limit und darüber hinaus“ arbeiten würden. Dies liege an den wachsenden Herausforderungen, die nicht mit den nötigen finanziellen Mitteln und veränderten Rahmenbedingungen aufgefangen würden.

Die Vorgaben

Als Beispiele nannte Gengenbach die Einführung der Ganztagsschulen, die Umsetzung der UN-Behindertenkonvention für das Recht auf inklusiven Unterricht, zunehmend heterogene Klassen sowie mehr Kinder mit Deutsch als Zweitsprache. Darüber hinaus seien der massive Lehrkräftemangel sowie zusätzliche Arbeitsbelastungen durch vielfältige Evaluations- und Schulentwicklungsaufgaben für die prekäre Situation verantwortlich.

Umdenken

Man fordere ein Umdenken der Landesregierung und eine höhere Priorisierung der Grundschule bei der Zuteilung der Haushaltsmittel. Die Landesregierung müsse alles daran setzen, eine optimale Bildungskarriere für jedes Kind von Anfang an zu gewährleisten.

In Gesprächen mit den Lehrern wurde deutlich, mit wie viel Herzblut zum Wohle der Kinder gearbeitet wird. Dies befand auch die Schulleiterin der Hans-Thoma-Schule, Claudia Himmelsbach. Sie sagte, es sei ungemein wichtig, die Dinge nun auf den Punkt zu bringen, die nicht ganz rund laufen.

Einig waren sich die Lehrkräfte daher, dass es für ein „Weiter so“ der Landesregierung von ihnen die rote Karte geben müsse. Was konkret aus der Sicht der Lehrkräfte in der neuen Legislaturperiode in Angriff genommen werden müsse, drapierten sie in einem eigens aufgestellten Fußballtor, in dem der „Fußball Grundschule“ einen Treffer erzielen soll.