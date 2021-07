von Dora Schöls

Zwei Mitglieder hat die Grünen-Fraktion des Gemeinderats im Laufe des Juni eingebüßt: Alexander Strehmel und Jörg Moritz-Reinbach kündigten kurz nacheinander ihren Austritt auch aufgrund von internen Diskussionen an, wollen aber fraktionslos im Gemeinderat bleiben. Nun meldet sich die verbliebene Fraktion zu Wort: Man wolle sich auf die Stärken besinnen, sich neu orientieren und motiviert weiterarbeiten. Über die internen „Querelen“ jedoch solle öffentlich nicht gesprochen werden. Denn, so Heiner Lohmann bei einem Pressegespräch: „Wir wissen doch, was dann passiert: Das gibt eine Schlammschlacht.“ Das würde nur von den Inhalten ablenken, findet der Fraktionsvorsitzende, dem neben seiner Frau Anette Lohmann noch Christiane Poppe und Elif Ünal in der Fraktion verbleiben; neben Felix Rogge (Soziales Rheinfelden) als Gast. Gerade angesichts der Bundestagswahl im September wolle man nicht, dass sich ein interner Streit in der Fraktion negativ auswirkt.

Ob den beiden Ausgetretenen ein Weg zurück offen steht, wollte Lohmann nicht kommentieren. „Bis zum Ende der Sommerpause wollen wir unter uns bleiben und uns weiter finden. Was dann kommt, liegt nicht an uns.“ Im Gegensatz zu einigen Aussagen sei die Fraktion jedoch „sehr tolerant und nicht autoritär“, das beweise auch die Fraktionsmitgliedschaft von Felix Rogge. Sich finden, das bedeutet für die Fraktion: „Wir haben uns auf unsere Stärken besonnen, die wir als Motivation und Neuorientierung mit in die zukünftige Arbeit nehmen.“ Der Blick soll nach vorne gehen, sagte Lohmann, warf aber gleichzeitig auch einen Blick zurück: Anträge zum Klimaschutz, zur Artenvielfalt oder zum Skandal um den Aushub von belastetem Erdmaterial am neuen Sportplatz des FSV zeigten, „dass wir Rheinfelden unseren Stempel aufgedrückt haben“. Die dabei gewonnene politische Achtung bei Einwohnenden wie Gemeinderäten wolle man „nicht leichtfertig durch interne Querelen aufs Spiel setzen“, sondern als Basis sehen für weitere erfolgreiche Arbeit.

„Natürlich sind wir zahlenmäßig weniger. Aber wir haben nichts an Stärke eingebüßt.“ Er könne sich nicht vorstellen, so Lohmann, dass die beiden Ex-Fraktionsmitglieder nun gegen die Fraktion und ihre Inhalte stimmen würden. Auch die Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen sei sehr gut, man arbeite sachorientiert. „Die allermeisten Dinge beschließen wir einstimmig.“ Nun stünden vor allem die Konsolidierung des Haushalts und ein Nachjustieren des Klimapakets an.

Doch auch in der verbleibenden Fraktion ist man sich offenbar nicht immer einig. „Corona hat alles auf den Kopf gestellt und alle müssen sich neu orientieren“, so Anette Lohmann. Die Sozialausschusssitzung am Montag habe gezeigt, wie schmerzlich manche Förderungskürzung sei. „Statt interner Auseinandersetzungen wollen wir versuchen, dort gute Lösungen zu finden, für die Stadt und die Menschen – und vielleicht woanders sparen als im sozialen Bereich.“ – „Wenn es nicht im Klimaschutz ist“, ergänzte ihr Mann sogleich. „Da können wir uns ja weiter streiten“, gab Anette Lohmann zurück.