von Dora Schöls

Nach gut einem Jahr mit Wanderbaustelle in der Innenstadt ist die Wärmeleitung nun in Betrieb genommen worden. Bei einem Pressetermin am Montag bekräftigten die Beteiligten der Verwaltung, der Stadtwerke und der Planungs- und Baufirmen, dass der Ablauf und die Zusammenarbeit gut geklappt hätten. Insgesamt belaufen sich die Kosten für den Ausbau auf knapp 1,7 Millionen Euro, weil neben der Wärmeleitung auch die Glasfasernetz verlegt wurde.

Viel Kopfzerbrechen

„Sehr viel Kopfzerbrechen“ habe die Baustelle der Stadtverwaltung noch vor ihrem Beginn gemacht, sagte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt im Beisein der Beteiligten aus der Verwaltung und von den jeweiligen Firmen. Es galt zu überlegen, wie so eine große und langanhaltende Baustelle mitten in der Innenstadt gestaltet werden kann – „und es hat alles gut geklappt“, so das Fazit des OB. Die Baustellenführung sei nicht einfach gewesen, habe aber gut funktioniert, was nicht selbstverständlich sei. Er habe vom Rathaus aus die Baustelle jeden Tag beobachten können, so Eberhardt. „Es ging zügig, die Aufteilung in die einzelnen Abschnitte hat sich bewährt.“

Das bestätigte auch Oliver Dreher von der zuständigen Tiefbaufirma aus Wittlingen. Diese Baustelle sei durchaus anspruchsvoll gewesen – „diesem Anspruch konnten wir aber gerecht werden“. In neun Bauabschnitten war ab April 2020 in der Innenstadt immer stellenweise eine Baustelle aktiv, wobei Fußgänger daran vorbeikommen sollten. Angesichts dieser Dauerbaustelle gab es vor allem bei den Einzelhändlern und Gastronomen in der Innenstadt Unmut, die genau in diesem Zeitraum zusätzlich noch mit der Pandemie zu kämpfen hatten.

Die Leitung, die nun angeschlossen ist, wurde verlegt, um die Abwärme der Evonik zum Heizen in den angeschlossenen Gebäuden nutzen zu können. Es kann eine Leistung von bis zu 3000 Kilowatt übertragen werden, die Leitung beläuft sich auf eine Länge von rund 700 Metern. 21 Häuser wurden angeschlossen – „das klingt erstmal nicht nach viel“, so der OB, sei aber dennoch eine gute Entwicklung. Darunter ist auch das Rathaus sowieso das Hochrheincenter II, für das bei Baubeginn für die Wärmeleitung bereits eine Heizung bestellt gewesen sei, so Eberhardt. In beiden Gebäuden werde die jeweilige Heizung demnach „als Redundanz weiter genutzt“, sodass die Versorgungssicherheit gewährleistet sei.

Wärmeleitung kostet 1,43 Millionen Euro

„Die Nahwärme ist ein Erfolgsmodell“, befand Eberhardt, denn neben der Hausdämmung und der Solarenergie sei sie ein wichtiger Faktor, der zum Klimaschutz beitrage. Und das Modell soll weiter ausgebaut werden: Richtung Norden entlang der Müßmattstraße zum neuen Feuerwehrgerätehaus, Richtung Süden zum Bahnhof, Richtung Osten zur Evonik – letztes soll noch in diesem Jahr fertig werden. „Auch die Wohngebiete sollen angeschlossen werden, das dauert aber noch.“ Für die Wärmeleitung sind Kosten in Höhe von 1,43 Millionen Euro angefallen. „Die Stadtwerke sind hier enorm in Vorleistung gegangen, aber wir sind sicher, dass sich das Modell tragen wird.“

Hinzu kamen rund 250.000 Euro für das Glasfasernetz, das für die Breitbandversorgung gleich mit verlegt wurde. So bekräftigte denn auch Paul Kempf vom Zweckverband Breitbandversorgung für den Landkreis Lörrach, dass die 21 angeschlossenen Haushalte ein guter Wert seien, weil diese die Leitung „intensiv“ nutzten.

OB Eberhardt zeigt eine Schnittstelle zwischen Leitungsabschnitten. | Bild: Dora Schöls

Anders als die Wärmeleitung sei das Glasfasernetz noch nicht ganz in Betrieb, noch in diesem Jahr soll das aber kommen, so Kempf. Gut sei immerhin, dass die Gewerbeschule bereits angeschlossen sei, „die haben einen hohen Bedarf“. Nun sollen auch die anderen Schulen folgen. Auch perspektivisch solle „überall da, wo die Stadtwerke tätig sind“, auch gleich die Infrastruktur für das Glasfasernetz mit verlegt werden.

Allerdings bedeutet die Inbetriebnahme der Leitung nicht, dass die Baustelle auch direkt komplett verschwindet: Etwa acht Wochen werde das noch dauern, sagte Oliver Dreher auf Nachfrage. Derzeit befindet sich die Baustelle in der Karl-Fürstenberg-Straße.