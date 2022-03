von Verena Pichler

Wer den Rheinuferweg auf badischer Seite in Rheinfelden entlang spaziert, kommt auf Höhe des ursprünglich geplanten Standorts für den Rheinsteg an einer großen Sandbank vorbei. Diese ist in dieser Form aber nicht natürlichen Ursprungs.

Geschuldet ist die Rheinfelder Düne, die sowohl Mensch als auch Tiere anzieht, wie Fuß- und Pfotenspuren im Sand beweisen, Ausbaggerungen, welche Evonik hat vornehmen lassen. „Im Zulaufgraben unserer Flusswasserentnahme Süd hat sich in den vergangenen zehn Jahren durch mehrere Hochwässer Feinsediment abgelagert und den Zulauf von Rheinwasser in das Pumpwerk versperrt“, teilt Pressesprecherin Katharina Fraune auf Nachfrage dieser Zeitung mit.

Da das Spezialchemieunternehmen für die Unterhaltung des Zulaufgrabens zuständig sei, wurde das Vorgehen und der zeitliche Ablauf mit der staatlichen Fischereiaufsicht abgestimmt und alle Beteiligten im Vorfeld informiert. Abgelagert wurde bereits im Dezember, durch den derzeit niedrigen Wasserstand fallen die Dimensionen der Sandbank aber noch deutlicher ins Auge.

„Diese Maßnahme war dringend erforderlich, um die Versorgung des Werksteiles Süd mit Kühl- und Löschwasser sicherzustellen, das wir für unsere Prozesse benötigen“, so Fraune weiter. Das ausgebaggerte Sediment wurde – ebenfalls nach vorheriger Abstimmung mit den Behörden – auf der unterstromig bereits vorhanden Sandbank abgelagert.

Diese war im Übrigen zunächst auf natürlichem Weg entstanden. Evonik habe bei der inzwischen abgeschlossenen Maßnahme den Sand allerdings in Rücksprache mit dem Regierungspräsidium Freiburg umgeschichtet. Dies wird auch so bleiben, wobei auch dort wieder natürliche Veränderungen aufgrund der Wasserbewegungen – etwa bei erneutem Hochwasser oder starken Strömungen – zu erwarten sind.