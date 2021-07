von Merle Heß

Herr Schwank, was werden Sie bei Ihrem Workshop am Samstag an die Teilnehmenden weitergeben?

Zur Einführung werden die verschiedensten Figurenarten und ihre Besonderheiten vorgestellt. Der Schwerpunkt im Kurs liegt auf dem Handpuppentheater – mit Tipps und Tricks zum Bau und Spiel einfacher wirkungsvoller Figuren, zur Gestaltung von Bühne und Ausstattung sowie zur Dramaturgie bei der Entwicklung von Theaterstücken. So gibt es vielseitige und praxisbezogene Anregungen, auch berate ich gerne individuell.

Wer ist die Zielgruppe Ihres Workshops?

Der Einführungsworkshop richtet sich an pädagogische Berufe, wie Erzieher und Lehrkräfte – aber auch an Jugendliche, die zum Beispiel ein Freiwilliges Soziales Jahr planen oder auch an Eltern und alle, die das Spiel mit Figuren einmal ausprobieren wollen – in Einrichtungen oder privat. Und natürlich an die Jugendgruppe der Paulusgemeinde. Die Pfarrerin Beatrix Firsching hatte angefragt, ob ich für diese und andere Interessenten einen Workshop machen könnte.Zur

Zur Person Gregor Schwank (60) leitet das Figurentheater Freiburg. Die Anmeldung für seinen Einführungsworkshop „Figurentheater“ am Samstag, 10. Juli, 10 bis 14 Uhr, im Garten des Paulussaals ist per E-Mail unter paulusgemeinde.rheinfelden@kbz.ekiba.de möglich.

Wie sind Sie dazu gekommen, Puppenspieler zu werden?

Schon als Kind hat mich die Augsburger Puppenkiste im Fernsehen beeindruckt. So begann ich – zunächst relativ einfache, später aufwändige – Marionette selber zu schnitzen. Und dann hatte ich das Glück, für einige Jahre als Mitarbeiter an die „Puppenkiste“ zu kommen. Danach habe ich mich selbständig gemacht. Ich toure mit meinem eigenen Theater durch die Welt – mit Aufführungen, Fortbildungen und Vorträgen.