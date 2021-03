von sk

Die Möglichkeit, sich kostenlos auf Covid-19 testen zu lassen, gibt es von Donnerstag, 18. März, an auch in Rheinfelden. Das Testzentrum richtet die Stadt mit der Kirchlichen Sozialstation im Gemeindesaal St. Josef (Friedrichstraße 32) ein. Dort können sich Bürger ab 18 Jahren ohne Anmeldung montags und donnerstags, 14 bis 16 Uhr, kostenlos testen lassen.

Auf ein digitales Anmeldesystem habe man verzichtet, um das Prozedere so unkompliziert wie möglich zu halten, heißt es in einer Mitteilung. Wer sich testen lassen will, muss sich ausweisen und ein Formular ausfüllen. Getestet wird von medizinischen Fachpersonen der Sozialstation. „Wir gehen davon aus, dass wir pro Stunde rund 40 Personen testen können“, erklärt Rolf Steinegger, Vorstand der Caritas Hochrhein. Die Auswertung erfolgt, wie bei Schnelltests üblich, in 15 Minuten. Es sei nicht erforderlich, vor Ort auf das Testergebnis zu warten. „Im Falle eines positiven Ergebnisses werden die Personen kontaktiert und auch das Gesundheitsamt wird informiert“, erklären die Organisatoren. Nur wer eine schriftliche Bestätigung des negativen Ergebnisses benötige, müsse warten.

Wie Stadt und Sozialstation betonen, richtet sich dieses Angebot nicht an Personen, die vom Gesundheitsamt zum Test aufgefordert wurden, weil sie als Kontaktperson ermittelt oder durch die Corona-Warn-App als Person mit „erhöhtem Risikonachweis“ eingestuft wurden oder für Reiserückkehrer. Diese Personen müssen sich weiterhin direkt ans Gesundheitsamt wenden. Berufsgruppen, die sich bisher schon mit Berechtigungsschein am Arbeitsplatz, in Apotheken oder bei Hausärzten testen lassen konnten, sollten auch weiter diese Infrastruktur nutzen.

Wer erkennbare Symptome einer Covid-19-Infektion hat, darf das Gemeindehaus nicht betreten. Ob die geplanten Kapazitäten ausreichen, werde man genau beobachten und, falls notwendig, nachbessern, teilt die Stadt abschließend mit. Alle Infos zum kostenlosen Corona-Schnelltestangebot gibt es im Internet (www.rheinfelden.de/Schnelltest) oder telefonisch beim Hilfsnetzwerk „Rheinfelden hält zusammen“ unter der Nummer 07623/954 00.