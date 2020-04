von Horatio Gollin

„Entschleunigung“, heißt es auf einem Kärtchen. „Ruhe“, auf einem anderen und auf einem dritten steht: „Kritisches Hinterfragen: Was ist wirklich nötig?“ Am Wertekreuz bei der Christuskirche in Rheinfelden, das am Samstag aufgestellt wurde, können Passanten ihre auf Papier festgehaltenen Gedanken anbringen. Genannt werden auch Solidarität, bewusster Konsum und Transparenz von Entscheidungen. Das Wertekreuz ist eine ökumenische Aktion im gemeinsam mit der Stadt begangenen Wertejahr.

Rheinfelden „Wo ist der Konsens?“ Das fragt Gerd Sauer im Bezug auf das Wertejahr in Rheinfelden Das könnte Sie auch interessieren

Initiator der Aktion ist Gerd Sauer, der befürchtete, dass während der Corona-Krise wichtige gesellschaftliche Diskussion wieder zum Erliegen kommen. Erst am Vortag hatte Sauer das Holzkreuz zusammengebaut und grün lasiert. Die Kärtchen wird Sauer abfotografieren, um die Anregungen und Wünsche der Menschen für den Wertetag im Sommer zu dokumentieren. Je nachdem, wie sich das Kreuz füllt, wird er die Kärtchen abnehmen und Platz für neue Kärtchen machen. „Man muss die Leute ansprechen, die kommen nicht von alleine. Aber wir haben schon viele gute Sachen bekommen“, berichtete Sauer gut zwei Stunden, nachdem die Aktion angelaufen war. „Viele nehmen auch ein Kärtchen mit, weil es ihnen so zu spontan ist.“ Das stellt kein Problem dar, denn das Wertekreuz bleibt noch für zwei oder drei Wochen stehen.