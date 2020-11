von sk

Für das Rathaus Rheinfelden, die Ortsverwaltungen, das soziale Kompetenzzentrum sowie das Bürgerbüro ergeben sich aus der neuen Corona-Verordnung keine Änderungen, persönliche Vorsprachen sind nach wie vor mit Termin möglich. Dennoch bittet die Verwaltung darum, nicht dringende Angelegenheit auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Die geplanten Gremiensitzungen können unter den geltenden Hygieneauflagen stattfinden. Nur die in den kommenden Wochen geplanten Stadtteilbeiratssitzungen, zu denen erfahrungsgemäß viele Bürger kommen, werden verschoben.

Weiterhin geöffnet bleiben die Bibliothek und die Tourist-Info. Beide Einrichtungen dürfen nur eine bestimmte Anzahl an Personen betreten und es gilt eine Maskenpflicht. Der Lesesaal steht nicht zur Verfügung. Im Jugendhaus müssen alle offenen Angebote ruhen. Davon betroffen sind auch die Jugendtreffs in Herten und Karsau. Persönliche Gespräche mit Mitarbeitern des Jugendreferats sind mit Termin (Telefon 07623/953 23) sind möglich.

Anders als im Frühjahr, bleiben die Spiel- und Bolzplätze geöffnet. „Hier appellieren wir an das Verantwortungsbewusstsein der Eltern“, betont der Leiter des Amtes für öffentliche Ordnung, Dominic Rago. Denn für diese Anlagen gelten die Regeln für den Aufenthalt im öffentlichen Raum, das heißt, maximal zehn Personen dürfen zusammenkommen und diese Personen dürfen nur aus zwei Haushalten stammen. Die Einhaltung der Regeln wird sowohl vom Ordnungsdienst als auch von der Polizei verstärkt kontrolliert.

„Auch wenn es schwer fällt, appelliere ich an jeden Einzelnen, die Regeln zu beachten und vor allem die sozialen Kontakte auf das dringend Nötigste zu reduzieren. Nur so haben wir eine Chance, Weihnachten in diesem Jahr im Kreise unserer Familien und Freunde feiern zu können“, so OB Klaus Eberhardt in der Mitteilung der Stadt. „Ich finde, wir sind das auch denjenigen schuldig, die die Hauptlast dieses zweiten, zeitlich befristeten Lockdowns tragen müssen wie zum Beispiel die Gastronomie, die Kultur- und Freizeiteinrichtungen oder die Vereine.“ Eberhardt hofft, dass es bald gelingt, mithilfe von Schnelltests eine Art „Schutzschirm“ um Risikogruppen, beispielsweise die Bewohner in Pflegeheimen, aufzubauen. Dass Schulen und Kitas geöffnet bleiben, begrüßt der OB.