von Petra Wunderle

Es gibt ihn auch zu Corona-Zeiten, den „lebendigen Weihnachtskalender“. Im Dinkelbergdorf Eichsel haben sich Ulrike Diekmann und Anja Eckert etwas ganz Neues einfallen lassen. Am heutigen Mittwoch, 2. Dezember, öffnet sich symbolisch das zweite Türchen im Telefonhäuschen, das vor elf Monaten zum öffentlichen Büchertausch wurde.

Das Besondere: Hier können sich Kinder und Erwachsene ein spezielles Buch mit nach Hause nehmen. Passend zur Adventszeit steht neben den anderen Büchern eine gute Auswahl an Weihnachtsbüchern im gesonderten Regal. Jeden Tag macht ein Exemplar auf der kleinen Staffelei besonders auf sich aufmerksam. So steht heute, 2. Dezember, „24 Geschichten bis Weihnachten“ auf der Staffelei.

Insgesamt sind es 24 typische Adventsschmöker, die das Warten auf Weihnachten so noch spannender machen sollen. Die beiden Büchertauschpatinnen Anja Eckert und Ulrike Diekmann haben bewusst auf die Adventszeit hin das ganze Jahr über die Weihnachtsbücher für Klein und Groß aussortiert, um jetzt damit die Lesehungrigen zu überraschen.

Der Büchertausch in Eichsel funktioniere sehr gut, einzig zum Lesestoff äußert Anja Eckert einen Wunsch: „Romane und Sachbücher für Erwachsene haben wir ganz viele. Wir können Bücherspenden für die ganz jungen Leser, genau gesagt für Kleinkinder, gebrauchen. Einfach in die rote Kiste im Telefonhäuschen in der Birsstraße legen, wir sortieren dann.“