„Das Licht und die Fenster sollen den Familien der Verstorbenen die Trauer ermöglichen, aber auch zur Hoffnung inspirieren“, erklärt Bernd Mattes. Eine hohe Pfeifenorgel, ebenfalls von Bernd Mattes kreiert, macht den Raum komplett und ermöglicht so auf Wunsch auch Trauerfeiern außerhalb einer Kirche und selbst an Feiertagen.

Beim Bau des hohen Gebäudes mit einer kleinen Kuppel auf dem Dach, überließ Bernd Mattes nichts dem Zufall. Alles wurde genau durchdacht und war wohlüberlegt. So auch die Verglasung der Aussegnungshalle, in der rund 150 Gäste in der Halle selbst und oben auf der Empore Platz finden. Er wandte sich an den Görwihler Glaskünstler Wolfgang Fröse und im Rahmen eines Workshops wurde das künftige Fenster der Aussegnungshalle erarbeitetet. Heute ziert „Der Kreislauf des Lebens“ mit all seinen Stationen von der Geburt bis zum Tod die Fenster der Halle.

Das Unternehmen wuchs weiter und bald reichten die Räumlichkeiten in der Müßmattstraße nicht mehr aus. Bernd Mattes machte sich auf die Suche nach einem neuen Grundstücke. Dabei kam ihm der Zufall zur Hilfe. Denn die Stadt hatte ein zu großes Friedhofserweiterungsgelände geplant und sich für den Verkauf eines Teilgeländes entschieden. Also genau der richtige Standort für ein Bestattungshaus.

Der Ehrgeiz des Neuunternehmers war geweckt. Als Branchen-Quereinsteiger kümmerte er sich nicht nur um die Verwaltung, sondern bildete sich in der Bestattungsbranche stetig weiter. „Ich habe mich reingekniet und war überall dabei“, sagt er. Rund um die Uhr war er im Einsatz und auch nachts mit dabei, wenn die Verstorbenen abgeholt worden sind. „Das ist heute anders“, so Mattes weiter. Denn immer weniger Menschen sterben zu Hause sondern in Heimen oder in den Krankenhäusern. „Diese verfügen über entsprechende Kühlräume, sodass die Verstorbenen erst am nächsten Tag abgeholt werden“.

Es gab eine Zeit bei Bernd Mattes, wo er sich nicht mehr mit dem Tod und dem Sterben auseinandergesetzt hat, als andere auch. Erst als der gelernte Bankkaufmann den damaligen Inhaber des Unternehmens, Martin Frank, im Hintergrund unterstützte, arbeitete sich Bernd Mattes in die Materie ein und übernahm das Unternehmen später dann auch auf Franks Wunsch hin. Ihm zu Ehren, wurde auch der Firmenname beibehalten. Damals noch war das Bestattungshaus Martin Frank in der Müßmattstraße untergebracht.

Rheinfelden – Der Trauer eine Heimat geben, mit allen Facetten. „Bei uns darf getrauert werden und geweint, es gehört aber auch das Lachen dazu“, erklärt Bernd Mattes. Seit rund 20 Jahren ist er der Inhaber von Bestattungen Frank in Rheinfelden. In dieser Zeit hat sich das Unternehmen zu einem der modernsten Bestattungshäusern in Baden Württemberg entwickelt. Seit Beginn des Jahres liegt das Ruder jetzt in den Händen von Sohn Benedict.

Rheinfelden (ska) Quasi mit dem Unternehmen groß geworden, ist Sohn Benedict Mattes. Vor allem in den Ferien hat er regelmäßig in dem Unternehmen mitgearbeitet und ist in die Branche hineingewachsen. Trotzdem entschied sich der heute 27-Jährige zunächst zu einer Ausbildung zum Industriekaufmann. Nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann zog es den jungen Mann nach Stuttgart, wo er eine weitere Ausbildung zur Bestattungsfachkraft in einem großen Bestattungsunternehmen absolvierte. 2019 hatte er auch diese Ausbildung beendet und trat als Jungunternehmer an die Seite seines Vaters in das Geschäft mit ein.

Benedict Mattes ist der Garant dafür, dass das Bestattungshaus weiter mit der Zeit geht und den Veränderungen in der Trauerkultur weiterhin gerecht wird. Dazu gehört auch die neue Form des Gedächtnisses an die Verstorbenen. So gibt es die Möglichkeit, aus ein wenig Asche des Verstorbenen, einen Diamanten zu fassen oder auch dessen Fingerabdruck in einem Schmuckstück zu verewigen. Seit Januar des Jahres hat Benedict Mattes jetzt das Unternehmen seines Vaters übernommen und gleichzeitig wurde der Name des Unternehmens auf Bestattungen Frank gekürzt. „Ich bin natürlich weiterhin mit Rat für meinen Sohn da“, erklärt Bernd Mattes, aber ansonsten zieht sich der Senior ganz aus dem Geschäft zurück.

Das Unternehmen organisiert jede Bestattungsart, die es gegenwärtig gibt. Dazu gehören die klassischen Erd- oder Feuerbestattungen, eine Beisetzung im See, im Fluss oder im Meer. Selbst in einem Bergbach sind Bestattungen möglich, auf einer Alm, in der Luft oder im Weltraum. Bestattungen Frank kümmert und begleitet die Angehörigen bei allen Formalitäten, bei der Gestaltung der Trauerfeier und unterstützt bei der Vermittlung von Pfarrern und freien Rednern.

Auch beim Blumenschmuck oder die Organisation der Sterbeurkunden sowie die Abmeldung von der Krankenkasse und Ähnliches ist das Unternehmen an der Seite.

Das Haus ist mit modernen Kühlräumen ausgestattet und ein Raum, in dem die Verstorbenen hygienisch versorgt werden. Es ist Platz für die Rechtsmedizin und die muslimische Totenwaschung. Dabei haben die Angehörigen die Möglichkeit, beim Waschen und Ankleiden ihrer Verstorbenen beizuwohnen. Heute beschäftigt Bestattungen Frank 15 Mitarbeiter.