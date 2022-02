von Erika Bader

Mit dem sogenannten „BoriS“-Siegel kann sich nun das Georg-Büchner-Gymnasium in Rheinfelden brüsten. Am Freitag erhielt die weiterführende Schule das Landessiegel durch Alexander Urban von der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee verliehen. Das Zertifikat erhalten Schulen, die bei ihrer Berufs- und Studienorientierung über die geforderten Standards in den Bildungsplänen und Verwaltungsvorschriften hinausgehen.

„Es ist ein Exzellenz-Siegel, das besonders gute Schulen auszeichnet. Und das setzt eine Mehrarbeit der Lehrer voraus“, machte Alexander Urban deutlich. Das Siegel ist zunächst für drei Jahre gültig, danach muss sich das Georg-Büchner-Gymnasium erneut unter Beweis stellen, will es die Auszeichnung weiterhin führen.

Um seine Schüler nach dem Abitur nicht unvorbereitet auf den Arbeitsmarkt beziehungsweise ins Studierendenleben zu entlassen, bietet die Schule neben einem eigenen Berufsinformationszentrum auch Bewerbungstrainings, Betriebsbesichtigungen und Kooperationen mit der Bundesagentur für Arbeit an – welche für die Schüler eine monatliche Berufsberatung anbietet.

Das Siegel Das BoriS-Siegel Baden-Württemberg ist ein Zertifizierungsverfahren für Schulen, die im Themenbereich Berufs- und Studienorientierung über die geforderten Standards in den Bildungsplänen und Verwaltungsvorschriften hinausgehen. Alle weiterführenden Schulen können sich für den Zertifizierungsprozess bewerben. Mit Hilfe eines Kriterienkatalogs werden Qualitätskriterien in standardisierter Form abgefragt. Einmal verliehen behält das Siegel für drei Jahre seine Gültigkeit. Nach Ablauf der drei Jahre kann sich jede zertifizierte Schule für eine Rezertifizierung bewerben. Die Rezertifizierung besitzt dann eine Gültigkeit von fünf Jahren. Neben einer Urkunde erhalten die Schulen ein Schild zur Anbringung im Außenbereich sowie das Logo des „BoriS – Berufswahl-Siegel Baden-Württemberg“.

Wie viele der Rheinfelder Abiturienten nach ihrem Abschluss eine Lehre beginnen und wie viele ein Studium, darüber führt das Gymnasium keine Statistik. Bekannt sei allerdings, dass viele der Schülerinnen und Schüler anschließend die duale Hochschule in Lörrach besuchen. „Das Gymnasium ist nicht die erste Schulform, bei der man eine Berufsberatung erwartet. Aber die Realität ist heute eine andere. Zudem ist Rheinfelden keine klassische Stadt, die künftig viele Altphilologen und Archäologen hervorbringen wird. Ja, ein Teil der Schüler geht zur Uni – aber eben nur ein Teil“, erklärt Schulleiter Volker Habermaier, dass ein Abitur nicht zwangsläufig bedeutetet, einen akademischen Weg einzuschlagen.

Das Georg-Büchner-Gymnasium hatte schon vor rund neun Jahren versucht, das BoriS-Siegel zu erhalten – und war damals gescheitert. „Bestimmte Leitlinien waren damals noch nicht festgeschrieben“, blickt Simone Rung zurück, die gemeinsam mit Yvonne Fritz die Beauftragte für Berufsorientierung an der Schule ist. „Es haben nur Formalien gefehlt – das Konzept aber wurde an der Schule bereits gelebt“, erklärt der Schulleiter.

Welchen Nutzen hat die Schule durch das Siegel?

„Die Schule bietet das Angebot der Berufs- und Studienorientierung seit einem Jahrzehnt an. Das Siegel ist nun die Anerkennung der Leistung, die die Kollegen erbracht haben“, sagt Habermaier. Würde die Schule das Konzept der Berufsorientierung nicht leben, so würde auch die Auszeichnung niemanden interessieren, ist sich der Schulleiter sicher. „Das Siegel zeigt nur, was wir schon seit Jahren machen“, so Habermaier.

Alexander Urban von der Industrie- und Handelskammer pflichtet dem Schulleiter bei: „Konzepte müssen nicht nur auf dem Papier gut aussehen, sondern auch tatsächlich an der Schule gelebt werden.“ Deshalb machen sich die rund 400 Juroren, die im ganzen Land über die Zertifizierung von Schulen entscheiden auch ein genaues Bild vor Ort.

Was bringt das Siegel den Schülern?

„Unser Konzept sieht vor, dass wir in verschiedenen Jahrgangsstufen ab der achten Klasse auf verschiedenen Zugangswegen Berufs- und Studienfindung zum Thema machen“, so Rung. Das fange bei den jüngeren Schülern mit dem Girls- und Boys-Day an und gehe über Firmenbesuche und Beratung in der Schule weiter. „Wir versuchen, unseren Schülern auf verschiedenen Ebenen einen Zugang zur Berufswelt zu ermöglichen“, sagt Rung und weiter: „In der elften Klasse haben die Schüler dann einen Fahrplan, was sie nach dem Abitur machen könnten.“

Eigeninitiative werde von den Gymnasiasten aber dennoch gefordert, betont Rung. Die Schule könne Wege aufzeigen, gehen müssen die Schüler diesen aber schon selbst. „Die Angebote auf dem Arbeitsmarkt sind pluraler und auch komplexer geworden – wir helfen dabei das Richtige zu finden“, erklärt Rung. „Es geht uns darum, dass die Schüler und Schülerinnen ihre Reflexionsfähigkeit üben – und das ist ein Prozess, der über Jahre geht“, so der Schulleiter.