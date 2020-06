von Claudia Gempp

22 Jahre lang hat Heinrich Merkt aus Nollingen ehrenamtlich das Wegekreuz gepflegt, das an der Verbindungsstraße zwischen Nollingen und Eichsel steht. Genauso hat er sich all die Jahre um den Totenkopf-Gedenkstein am Trimm-Dich-Pfad gekümmert. Er hatte das historische Kleinod aus rotem Degerfelder Sandstein seinerzeit erst aus einem langen Schattendasein befreit. Aus Altersgründen geht des 85-Jährige jetzt in den Ruhestand und hat einen würdigen Nachfolger gefunden.

Nachdem das Thema auch in der Familie diskutiert worden sei, hätte sein Schwiegersohn Rudi Winter sofort zugesagt, freut sich Merkt. „Für mich war die Tätigkeit immer eine schöne Abwechslung im Alltag und es hat mir viel Spaß gemacht, diese Plätze für Nollingen und die Allgemeinheit zu pflegen“, sagt er. Rudi Winter sieht darin eine „ehrenvolle Aufgabe“, die er gerne übernimmt, außerdem könne er neben seinem Beruf als Lackierer beim Arbeiten in freier Natur richtig durchatmen.

Seit seiner Kindheit ist Merkt gerne und viel im Wald unterwegs. Nach der Schulzeit hat er zwei Jahre im Nollinger Wald gearbeitet und „etliche mit Tännli beladene Leiterwägeli“ an ihren Pflanz­ort gebracht. Später begleitete ihn die Familie bei seinen Ausflügen, oder er erkundete als Mitglied des Schwarzwaldvereins neue Wege. Eines Tages entdeckte er hinter Bäumen und Gebüsch das verwahrloste und beschädigte „Schwärzekreuz“. Sofort hatte er den Wunsch, es instandzusetzen und den Bereich neu anzulegen, denn der Erhalt von Kleindenkmälern und Wegekreuzen lag dem heimat- und naturverbundenen Mann stets am Herzen. Es folgten etliche Nachforschungen und Anfragen bei Behörden und der Kirchengemeinde, bis er starten konnte.

Mehr als 50 Arbeitsstunden hat der Hobby-Restaurator in sein Werk gesteckt. Dank weiterer Unterstützer konnte das Wegekreuz mit dem eingemeißelten flammenden Herz in neuem Glanz erstrahlen und bietet seither einen einladenden Ort zum Innehalten. Mit kirchlichem Segen und im Beisein von vielen Interessierten wurde es im September 1998 feierlich eingeweiht.

Seither war Merkt bis zu viermal jährlich im Einsatz, nachdem er zuvor jede Menge Geräte ins Auto geladen hatte: Motorasenmäher, Besen, Rechen, Gartenschere, Schaufel, Arbeitshandschuhe, Bürste, Eimer und auch manchmal schwere Säcken voller Dünger. Alles muss von einer etwas entfernt liegenden Parkbucht zum Kreuz transportieret werden. Dort hieß es dann Gras mähen, Büsche und die aus seinem Garten stammenden drei Eiben stutzen, den gespendeten Rosenstock zurückschneiden, den Wassergraben und das Ablaufrohr freilegen, das Kreuz oder den Zugangsweg säubern.

Mitunter keine ungefährlichen Arbeiten. Wegen der Nähe zur Straße seien oft Autos mit überhöhter Geschwindigkeit vorbeigefahren, erzählt Merkt. Andere hätten angehalten und gefragt, was er mache, Wanderer wollten wissen, warum das Kreuz dort stehe. Dazu hat Merkt nur Vermutungen: Vielleicht sei es zum Gedenken an verunglückte Wald- und Holzarbeiter errichtet worden. Die Gespräche hätten ihm immer gefallen. Er weiß, dass einst auf dem ursprünglichen Waldweg Familien mit Kindern zu Fuß zum Eichsler Umgang gegangen seien und an dem Kreuz für eine Besinnung innegehalten hätten. Gerne erinnert er sich an Genuss-Momente, etwa, wenn er früh beim Kreuz war und ihm wegen der Ruhe im Wald Rehe oder ein Fuchs begegneten, oder er Atempausen nutzte, um den Flug der Raubvögel zu beobachten. Nicht zuletzt sei es interessant gewesen zu beobachten, wie sich der Wald innerhalb der zwei Jahrzehnte verändert hat, besonders im Bereich des Wegekreuzes.