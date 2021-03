von Sophia Kaiser

Unter dem Motto „Das GBG läuft nach New York!“ ist das Rheinfelder Georg-Büchner-Gymnasium (GBG) in eine vierwöchige Laufchallenge gestartet, bei der gemeinschaftlich 6241,51 Kilometer zurückgelegt werden. Lehrer Christian Schloz, Initiator der Idee, hat Sophia Kaiser erklärt, was es damit auf sich hat.

Wie ist die Idee der Laufchallenge entstanden?

Die Grundidee war, eine sportliche Herausforderung für alle am Schulleben des GBG Beteiligten zu stellen. Insbesondere in der aktuellen Situation, bei der im Rahmen des Homeschoolings sehr viel Zeit vor dem Bildschirm verbracht wird, kommt ein Ausgleich durch Bewegung oftmals zu kurz. Das Prinzip einer Laufchallenge haben wir als Sportfachschaft am GBG bereits im ersten Lockdown im kleineren Rahmen erfolgreich durchgeführt. Auf der Suche nach einem schulweiten Projekt ist die zündende Idee dann auch im Austausch mit einer weiteren Schule entstanden.

Wie genau wird die Laufchallenge im März ablaufen?

Unser gemeinsames Ziel ist es, innerhalb von vier Wochen die Strecke von Rheinfelden nach New York zu bewältigen. Das sind etwas mehr als 6240 Kilometer. Deswegen wollen wir auch alle mit ins Boot holen: Schülerinnen und Schüler, die Eltern sowie das Kollegium. Die von jedem einzelnen gelaufenen Kilometer werden über unsere Schulplattform hochgeladen und addiert. Einmal in der Woche wird es einen aktuellen Zwischenstand geben, so dass der Fortschritt für alle einsehbar ist. Dort kann man auch den Lauffortschritt einzelner Klassengruppen sehen, eine Gruppe wären zum Beispiel die Fünft- und Sechstklässler. Dies kann zusätzlich motivieren, noch weitere Kilometer zu sammeln. Im Vordergrund soll allerdings der Gemeinschafts- und nicht der Wettkampfgedanke stehen.

Wieso braucht es gerade jetzt eine solche Aktion?

Bewegung und frische Luft sind gut für ein starkes Immunsystem. Gerade während des aktuellen Lockdowns mit all seinen Einschränkungen und der psychischen Belastung ist es wichtig, einen Ausgleich zu schaffen. Durch die Kontaktverbote und den ausgesetzten Präsenzunterricht fehlen unseren Schülerinnen und Schülern die Begegnungen untereinander. Wir hoffen darauf, unser Wir-Gefühl am GBG zu stärken, wenn sich alle gemeinsam dieser Herausforderung stellen und in vier Wochen die Freiheitsstatue erreichen. Ich bin sehr optimistisch, dass wir das schaffen.

Zur Person: Christian Schloz unterrichtet am Georg-Büchner-Gymnasium seit fünf Jahren die Fächer Sport, Gemeinschaftskunde und Wirtschaft. Sein Alter will er nicht verraten, weil Schüler immer wieder mit ihm um sein Alter wetten wollen – und er sich die Chance auf den ein oder anderen Kuchen nicht verderben will.