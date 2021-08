von Boris Burkhardt

Wappen sind in Mittel- und Südeuropa das Symbol für die Selbstständigkeit einer Gemeinde. Besonders heutige Ortsteile tragen ihre ehemaligen Gemeindewappen mit Stolz. In einer Serie stellen wir Geschichte und Bedeutung aller Wappen in Rheinfelden und Schwörstadt vor.

Blasonierung: In Gold ein aufgerichteter roter Löwe, in der linken Vorderpranke eine stilisierte rote Rose mit zwei grünen Blättern haltend.

In Gold ein aufgerichteter roter Löwe, in der linken Vorderpranke eine stilisierte rote Rose mit zwei grünen Blättern haltend. Entstehung und Bedeutung: Das Wappen der heutigen Stadt Rheinfelden (Baden) war seit 1911 das Wappen der Gemeinde Nollingen. Der Löwe mit der Rose ist schon seit 1384 als Siegel des Adligen Wolplotz von Nollingen nachgewiesen. Großgemeinden, die mit der Kreisreform in den 70er Jahren neu entstanden waren, nahmen ein neues Wappen an: So hat die Gesamtgemeinde Efringen-Kirchen ein anderes Wappen als der Ortsteil Efringen-Kirchen und die Gesamtgemeinde Schliengen als der Ortsteil Schliengen. Ausnahmen sind historische Städte wie Schopfheim oder sehr junge wie Weil am Rhein. Dass das Wappen eines nicht namensgleichen Ortsteils zum Wappen einer neuen Großgemeinde erkoren wurde, ist der komplizierten Entstehungsgeschichte der Stadt Rheinfelden bis 1922 zu verdanken, die ursprünglich immerhin Nollingen-Rheinfelden hieß.

Das ältere Motiv

Das ältere Siegel der historischen Vogtei Nollingen zeigte ein anderes Motiv: zwei schräggekreuzte Korngarben, aus denen ein Rebzweig hervorwächst, hinter ihm eine Sichel, eine aufrechtstehende Gabel und schräggekreuzt einen Rechen und eine Sense, unter dem Ganzen ein Schildchen mit drei schrägrechts schwebenden Balken, Umschrift „Vogtey Nollingen“. Ein späteres Siegel zeigt die landwirtschaftlichen Motive um den badischen Wappenschild herum gruppiert. Die gekreuzten Garben sind Teil des Nollinger „Wappens“, das Teil der Wappenscheibe im Rathaus gegenüber des Bürgersaals ist. Ein solches Nollinger Wappen hat es aber nie gegeben. Es ist eine Kreation eines unbekannten Künstlers.

Die Flagge

Die Flagge von Rheinfelden ist Grün-Gelb-Rot. Sie soll sich an den badischen Farben orientieren, folgt aber nicht den heraldischen Regeln. Die Farbe Grün ist zwar im Wappen vorhanden; eine Gemeindeflagge führt aber eigentlich nur zwei Farben, gewöhnlich die der Hauptfigur und die Schildfarbe. Das wäre in diesem Fall Rot-Gelb.

Ähnliche Wappen: Der Nollinger Löwe ist einzigartig; ebenfalls rote Löwen verweisen in der Region auf die Habsburger (Laufenburg) sowie auf die Herren von Rötteln (Efringen-Kirchen, Haagen, Rümmingen sowie der Landkreis Lörrach).

Quelle: Harald Huber, „Wappenbuch Landkreis Lörrach“ 1984.