von Elena Borchers

Eigentlich hätte im Mai die neue Selbsthilfegruppe für Angehörige von Krebskranken in Rheinfelden starten sollen. Das fiel wegen der Corona-Pandemie jedoch erst einmal ins Wasser. Nun machen die beiden Leiterinnen der Gruppe aber einen neuen Anlauf.

Rosi Stoß wohnt und arbeitet als Physiotherapeutin in Bad Säckingen und hat ihre Tochter Monia Ende 2018 im Alter von 21 Jahren mit der Diagnose Weichteilsarkom verloren. Die 60-Jährige möchte in dieser Gruppe Trauernden jedes Alters die Möglichkeit zum Austausch geben. Christiane Aurich, 61 Jahre, wohnt in Rheinfelden und ist im Vorruhestand. Ihre Tochter Dilek Skrabania, die metastasierten Magenkrebs hat, erweiterte im Mai 2019 die durch Carsten Witte bereits bestehende Selbsthilfegruppe von Jung & Krebs Freiburg als Tochtergruppe Team Rheinfelden.

Rheinfelden Dilek Skrabania findet endlich einen Raum für ihre Selbsthilfegruppe Das könnte Sie auch interessieren

Die neue Gruppe nennt sich „Sprich dich aus!“, gehört zur Selbsthilfegruppe Jung & Krebs Freiburg, Team Rheinfelden, und möchte sich mit Angehörigen von Krebskranken austauschen über glückliche Momente, Sorgen, Trauer, eigene Bedürfnisse und alles, was diese beschäftigt.

Das erste Treffen findet am Dienstag, 15. September, um 19 Uhr im Café Matamorphose in Rheinfelden statt. Ab Oktober möchte sich die Gruppe immer am zweiten Dienstag im Monat um 19 Uhr dort treffen.

Rheinfelden Diagnose Krebs – Betroffene will in Rheinfelden eine Selbsthilfegruppe schaffen Das könnte Sie auch interessieren

Die Treffen finden bei geeignetem Wetter im Freien im Hof des Cafés statt. Da das Café an diesem Abend nur Zugang für diese Gruppe hat, können auch im Innenraum die Abstandsregeln eingehalten werden. Für die Hygienemaßnahmen werden die Teilnehmer gebeten eine Mund-Nasen-Schutzmaske mitzubringen.

Die Anmeldung ist erforderlich per E-Mail (sprichdichaus@jung-und-krebs.de).