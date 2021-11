von Valentin Zumsteg

„Zeit schenken und füreinander da“ sein ist eine Initiative gegen die Einsamkeit. Gerade in der bevorstehenden Adventszeit fühlen sich viele Menschen einsam. Gabriela Schumacher aus Rheinfelden möchte etwas dagegen tun. Sie will Leuten Zeit schenken für ein Gespräch, einen Spaziergang oder ein Essen. Und sie sucht weitere Freiwillige, die für andere da sein wollen.

Für manche Menschen ist der Advent die schönste Zeit des Jahres, für andere eher ein Albtraum, weil sie dann ihr Alleinsein besonders stark spüren. „Ich habe den Eindruck, dass Corona die Einsamkeit vieler Menschen noch verstärkt hat. Vielleicht sollten wir deshalb jetzt noch mehr zusammenhalten und erst recht unsere soziale Ader pflegen“, sagt Gabriela Schumacher. Die 43-jährige Rheinfelderin ist selbstständige Friseurin und daneben Betreuerin in einem Alterszentrum in Basel. Besonders in ihrer zweiten Tätigkeit wird sie immer wieder mit der Einsamkeit vieler älterer Menschen konfrontiert.

„Es macht mich traurig, wenn ich sehe, wie ältere, aber auch kranke Menschen allein sind und darunter leiden. Gerade in der Adventszeit vereinsamen viele ältere Leute zu Hause oder im Altersheim.“ Aus diesem Grund will sie in der Weihnachtszeit das Projekt „Zeit schenken“ starten. Die Idee ist einfach: Wer sich einsam fühlt, kann sich bei Gabriela Schumacher völlig unverbindlich melden. „Ich nehme mir Zeit, um Menschen in die Kirche zu begleiten, mit ihnen spazieren zu gehen, etwas zu essen oder ein Gesellschaftsspiel zu spielen. Ich bin aber auch da, um einfach zu reden.“ Sie hofft, dass einsame Menschen sich trauen, von diesem kostenlosen Angebot Gebrauch zu machen.

Auf der anderen Seite würde sie sich freuen, wenn andere Menschen, die Zeit haben und sich ehrenamtlich engagieren wollen, sie bei diesem Projekt unterstützen und ebenfalls Leute besuchen oder für ein Gespräch zur Verfügung stehen würden.

„Wenn man anderen etwas Gutes tut und für sie da ist, bekommt man selbst viel zurück“, sagt Schumacher. Als alleinerziehende Mutter könne sie gut nachvollziehen, wenn sich Menschen einsam fühlten. Wenn sie mit ihrer Aktion nur einigen Leuten ein paar schöne Stunden bereiten könne, sagt Gabriela Schumacher, dann habe es sich für sie bereits gelohnt.

Zeit schenken: Wer das kostenlose Angebot in Anspruch nehmen möchte oder sich als Freiwilliger zur Verfügung stellen will, kann sich bei Gabriela Schumacher melden, Telefon 004176/567 84 33 (idealerweise zwischen 14 und 18 Uhr).