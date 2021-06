von Verena Pichler

Ben Laleike ist 18 Jahre alt und steckt gerade in den letzten Zügen seines Abiturs. Er ist damit Teil eines Jahrgangs, dessen schulischer Abschluss ganz unter den Vorzeichen der Corona-Pandemie stand. Am Samstag wird er am Wertetag von seinen Erfahrungen berichten.

Das Zoom-Meeting mit der Zeitung und den weiteren Teilnehmenden des Forums (siehe Infokasten) ist für Ben Laleike seit Frühjahr 2020 Normalität. Der 18-Jährige besucht das Wirtschaftsgymnasium in Lörrach und seine letzten Schulmonate waren wegen der Corona-Pandemie geprägt vom Online-Unterricht. „Unsere Schule hat das sehr schnell und gut hinbekommen“, findet er. Auch zuhause hat er gute Bedingungen fürs Home-Schooling vorgefunden, weiß aber von Mitschülerinnen- und schülern, dass dies nicht überall der Fall war.

Solidarität wurde nicht immer belohnt „Einige mussten ihr privates Datenvolumen erhöhen, um am Onlineunterricht teilzunehmen.“ Somit sei Bildung nicht mehr für alle kostenlos gewesen – ein Punkt, über den er nachgedacht hat.

Bevor das Coronavirus die Welt veränderte und jeden Lebensbereich auf den Kopf stellte, trainierte Ben Laleike mehrmals die Woche beim SV Weil. Dort spielt er mit der Herrenmannschaft in der Verbandsliga. Die Pandemie setzte dem ein abruptes Ende – was Auswirkungen hatte. „Früher wusste ich, dass ich nur ein, zwei Stunden Zeit hatte, um meine schulischen Aufgaben zu erledigen und war in diesem Zeitraum sehr fokussiert.“

Nachdem das zeitintensive Hobby ebenso wegfiel wie der Präsenzunterricht in der Schule, war das eine große Umstellung. „Ich habe irgendwie nichts mehr gemacht, saß viel vorm PC.“ Der Online-Unterricht fühlte sich an wie eine Dauerschleife und die Motivation, mehr als das Minimum zu machen, schwand. „Notentechnisch war ich vor der Pandemie, trotz der wenigen Zeit, besser.“ Aber: Im Gegensatz zu manchem Mitschüler, der den Online-Unterricht vom Bett aus verfolgt hat, hat Laleike sich immer geduscht und gut angezogen vor den PC gesetzt. Diese Abgrenzung war für ihn wichtig.

Auf die Frage, was ihn und seine Generation vielleicht am meisten belastet oder auch enttäuscht hat während der Corona-Pandemie, muss er länger überlegen. „Vielleicht, dass wir für unsere Solidarität mit Älteren zu Beginn der Pandemie nicht wirklich belohnt wurden.“ Und gibt es etwas, dass die Corona-Jahrgänge den anderen vielleicht sogar voraus haben? „Selbstorganisation“, sagt Laleike sofort. Dass niemand einem sagt, wann und wie viel man machen muss, sondern es selbst in der Hand hat. „Das ist gerade fürs Studium ein Vorteil.“

Laleike möchte Wirtschaftswissenschaften studieren, der Schwerpunkt hängt von der Universität ab. Karlsruhe ist eine Überlegung, Heidelberg und Maastricht zwei andere. Für Laleike ist aber klar, dass er sein Studium erst aufnehmen möchte, wenn wieder Präsenzveranstaltungen und somit echtes Unileben möglich sind. Nun, da die Inzidenzwerte fallen, überlegt er, gleich im Oktober zu starten – in einen neuen Lebensabschnitt, ohne Pandemie.