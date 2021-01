von Verena Pichler

Am Holocaust-Gedenktag, dem 27. Januar, erinnert auch das St. Josefshaus jedes Jahr an die 345 Menschen, die zwischen Juli und Dezember 1940 aus der Einrichtung für Menschen mit Behinderung nach Grafeneck deportiert und dort von den Nationalsozialisten vergast wurden. Aufgrund der Corona-Pandemie war eine Präsenz-Gedenkstunde nicht möglich, stattdessen gab es einen kurzen Online-Gottesdienst. Doch auch analog kam die Erinnerung an – in Form einer schlichten, braunen Papiertüte.

Erinnerung an Martha

Diese Erinnerung bricht sich bereits am Montag ihren Weg. In der Redaktion wird eben jene Papiertüte abgeben. Darin ein rotes LED-Grablicht mit einem Aufkleber: Martha Trauner, Deportation am 26. Juli 1940. Der Name steht auch, handschriftlich notiert, auf der Karte, die zum gemeinsamen Erinnern via Youtube einlädt. Das Grablicht, so steht es im Begleitbrief von Vorständin Birgit Ackermann, möge man am 27. Januar oder einem der folgenden Tage vor dem Mahnmal in Herten aufstellen. Montag und Dienstag steht das rote Grablicht auf dem Redaktionsschreibtisch.

Die Redaktion erhielt eine Gedenkkerze für Martha Trauner. | Bild: Verena Pichler

Einem Ort hektischer Betriebsamkeit, mit einlaufenden Mails, klingelnden Telefonen, seit Corona Zoom-Konferenzen und Gesprächen mit Kollegen. Das Licht mit dem einen Namen – Martha Trauner – ist wie ein Sandkorn im Getriebe.

345 Teelichter brennen

345 Grablichter mit je einem Namen wurden zum Teil im St. Josefshaus weitergegeben, zum Teil verschickt, erklärt Pressesprecher Andreas Gräff. Die Idee der persönlichen Einladungskarten entstand vor einigen Jahren, die Verteilung der Kerzen per Tüte sei zwar neu, jedoch nicht Corona geschuldet. „Pandemiebedingt ist nur der Gottesdienst“, erklärt Gräff am Dienstag. Am Mittwoch, 27. Januar, schneit es in Herten bereits morgens kräftig, das Rasenstück, auf dem seit 1999 das Mahnmal für die Euthanasieopfer steht, ist weiß gesprenkelt. Schon von Weitem heben sich die roten Lichter ab.

Rheinfelden Bauzeichnung einer Rheinfelder Kanzel taucht plötzlich bei Ebay auf Das könnte Sie auch interessieren

Auch für den Gottesdienst haben Pastoralreferent Kassian Burster-Hake und Pfarrerin Miranda de Schepper sowie die beiden Schülerinnen der Theresia-Scherer-Schule, Dimby Rarivombololona und Bernadette Stadler, das Thema Licht gewählt. Zu Beginn des zwölfminütigen Videos werden 345 Teelichter entzündet. „Gott der Herr hat jedem Menschen das Licht des Lebens geschenkt“, sagt de Schepper. Unter den Nationalsozialisten wurde dieses Leben ganz gezielt ausgelöscht. Noch während de Schepper spricht, werden im Hintergrund laute Laubbläser angeworfen und damit jedes einzelne Teelicht ausgeblasen.

Details über das Verbrechen

„Grausam ermordet wurden vor allen Dingen die jungen Leute, die nicht richtig arbeiten konnten“, berichtet Stadler über das Verbrechen, das im Jahr 1940 in Herten verübt wurde. Martha Trauner war 15 Jahre alt, als sie in den berüchtigten grauen Bus steigen musste, der sie nach Grafeneck gebracht hat. „Wir wissen nur sehr wenig über sie“, sagt Gräff. Denn im Zuge der Deportation wurden auch die Akten über die Menschen vernichtet. „Es ging darum, die gesamte Existenz zu löschen“, so Gräff. Eine Arbeitsgruppe des St. Josefshauses bemühte sich ab den 1990er Jahren, die Namen der Getöteten festzustellen und Informationen zu sammeln. „Wir können ihnen das Lebenslicht nicht zurückgeben, aber können, wollen und müssen an sie erinnern“, sagt Burster-Hake im aufgezeichneten Gottesdienst, der von Musiktherapeut Stefan Nottbrock begleitet wird. Über Martha ist nicht viel bekannt. Sie kam 1934 ins St. Josefshaus. Ihren Todestag konnte man nicht eindeutig feststellen. „Da sie am 26. Juli deportiert wurde, wurde sie wahrscheinlich drei, vier Tage später ermordet“, sagt Gräff. Ihren Geburtstag aber konnte man herausfinden: 31. Januar 1925. Der kommende Sonntag. Der Gottesdienst im Internet (http://mehr.bz/st-josefshaus2021).