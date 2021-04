von sk

Auf Initiative von Oberbürgermeister Klaus Eberhardt werden am Sonntag, 18. April, zeitgleich mit dem Beginn der Gedenkfeier in Berlin um 13 Uhr in Rheinfelden die Glocken läuten und zu einer Schweigeminute einladen. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 sind in Deutschland mehr als 78.000 Menschen an und mit dem Coronavirus gestorben, weltweit mehr als 2,9 Millionen.

„Ein guter Moment, um kurz inne zu halten und an die Opfer sowie die Angehörigen zu denken“, erklärt das Stadtoberhaupt. Gerade vor dem Hintergrund, dass sich durch die Einschränkungen der Pandemie viele nicht von ihren Familien und Freunden verabschieden konnten, wurde der Prozess des Abschiednehmens noch einmal erschwert und hat bei den Hinterbliebenen Spuren hinterlassen.

Er würde sich freuen, wenn viele Rheinfeldener mitmachen, erklärt Eberhardt. In einer kurzen Videobotschaft, die am Sonntagvormittag auf der städtischen Homepage (www.rheinfelden.de) veröffentlicht wird, spricht er den Betroffenen sein Mitgefühl aus.