von Petra Wunderle

Die Diga Gartenmesse auf Schlos Beuggen befand sich zu ihrer Eröffnung am Freitag im Wetter- und Besucherglück. Schon kurz nach der Eröffnung drängten die Menschen auf das Schlossareal , kurz danach war es proppenvoll. 120 Aussteller, die teils seit vielen Jahren mit ihren Waren vertreten sind, sowie ein ausgesuchtes Essensangebot, lockten bereits am ersten Tag hunderte von Menschen aus der Region, der Schweiz und dem Elsass an.

Lob vom Schweizer Stadtammann

Franco Mazzi, Stadtamann von Rheinfelden/Schweiz attestierte dem Veranstalter Dieter Maier: „Sie haben vor 19 Jahren eine gute Nase gehabt mit der Diga und werden das jetzt fortführen. Die Diga ist auch eine Gartenmesse für die Schweiz, es ist eine hervorragende Gartenmesse auf diesem schönen Schlossareal mit den neuen Eigentümern.“ Oberbürgermeister Klaus Eberhardt stellte fest: „Wettertechnisch Bingo, es warten wunderschöne Tage auf uns. Lange Autoschlangen hätten ihm gezeigt, „dass die Diga auf Schloss Beugen sehr beliebt ist“.

Schlossherr Alexander Schwabe sagte: „Jetzt ist es genau ein Jahr und zwei Tage her, als ich den Schlüssel bekam und an Dieter Maier weitergegeben habe, um die Infrastruktur für die Diga aufzubauen. „Man braucht immer die richtigen Leute, das sind Sie, Herr Maier, und das Schloss Beuggen als Partner“, sagte Alt-OB Eberhardt Niethammer zur Eröffnung. Und die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller stellte fest: „Die Diga ist ein Leuchtturm in unserer Stadt. Eine fröhliche Gartenmesse, die unser Leben bereichert. Veranstaltungsort und Diga gehören zusammen.“

Auch von den Ausstellern gab es nur positives Feedback. Sie zeigten sich am Eröffnungstag sehr zufrieden, man habe um die 80 Prozent Stammkunden, ein großer Teil davon komme aus der Schweiz. „Wenn Diga ist, dann ist richtig Sommer“, sagte eine Besucherin, die schon am Eröffnungstag vollbepackt mit bunten Pflanzen ist. Dieter Maier von Süma Maier und sein Team veranstalten die Diga ununterbrochen seit 19 Jahren auf Schloss Beuggen durch. Denn auch in den Corona-Jahren 2020 und 2021 konnte die Gartenmesse stattfinden, wenn auch unter strengen Corona-Regeln. Maiers Statement: „Die Diga ist in diesen 19 Jahren gewachsen“.