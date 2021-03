von Verena Pichler

Wie Jugendarbeit nachhaltig werden soll, das trugen Andreas Kramer, Leiter des Jugendreferats, und Jugendreferent Lars Lucas in einem Vortrag im Sozialausschuss vor – ein Arbeitskreis soll helfen. „Die Ideen der jungen Menschen müssen gleichberechtigt wie die Ideen der Erwachsenen betrachtet werden“, fasste Kramer das Ziel der Jugendbeteiligung zusammen. Das hat sich nicht die Stadt selbst verordnet, sondern der Gesetzgeber, der in der Gemeindeverordnung festhält, dass Kinder und Jugendliche an politischen Prozessen teilhaben müssen.

Unterschiedliche Ansätze

Wie diese Teilhabe ermöglicht wird, dazu gibt es unterschiedliche Ansätze. Die Nachbarkommune Grenzach-Wyhlen hat sich für ein Jugendparlament entschieden, Rheinfelden hat unter anderem einen Achterrat installiert. Jedes Jahr werden mit den aktuellen Achtklässlern der Stadt Projektideen entwickelt, welche dem Gemeinderat vorgestellt werden.

2019 konnte das noch in Präsenz erfolgen, 2020 musste das Jugendreferat neue Wege finden, um mit den Jugendlichen in Kontakt zu kommen. Das ist gelungen, 300 Beteiligungspakete wurden verschickt – darin waren unter anderem Fragebögen zu Anregungen und Wünschen für die Stadtentwicklung. 150 Bögen kamen zurück.

Mit dem Format „Politik & Pizza“ erreichte das Referat zur Kommunalwahl 2019 rund 150 Teilnehmer, die mit den Kandidatinnen und Kandidaten diskutierten. Erst vergangene Woche fand das kreisweite Format erneut statt und die Jugendlichen konnten die Landtagswahlkandidaten digital treffen. 2020 sind auch die Rheinfelder Jugendgespräche angelaufen.

„Die erste digitale Jugend-Talk-Show“, so Lucas. Mit dem Format können engagierte Jugendliche zeigen, in welcher Form sie sich einbringen, so war das Deutsche Rote Kreuz schon zu Gast oder auch die Macher des Jugend- und Kinderzeltlagers Leinegg. „Die Jugendliche bringen sich sehr stark in die Stadt ein“, so Lucas weiter – erhalten aber in der Wahrnehmung zu wenig zurück. Um zu zeigen, dass die vorgeschlagenen Projekte der bisherigen Achterrunden nicht in Vergessenheit geraten sind, hat das Jugendreferat eine Liste angefertigt und genau benannt, welches Amt dafür zuständig ist und wo das Projekt steht.

Ein Beispiel

Jugendliche haben angeregt, Trinkwasserspender aufzustellen. Dafür ist das Stadtbauamt zuständig, das zusichert, die Kosten für den Bau und Unterhalt solcher Spender zu ermitteln und dem Gemeinderat vorzustellen. Ein anderes: die Verbesserung des Radnetzes. „Da wurde leider verschlafen, die Jugend miteinzubeziehen“, so Lucas. Das soll nun nachgeholt werden, ein Termin mit dem Radverkehrsbeauftragten ist für Mitte März anberaumt.

Das Jugendreferat möchte künftig einen Arbeitskreis Jugendbeteiligung installieren. Denn so können die Fraktionsmitglieder die Ideen der Jugend ins Gremium tragen – und sie gleichberechtigt zu den Ideen der Erwachsenen behandeln. Der Sozialausschuss fand diese Idee gut, am heutigen Donnerstag wird der Gemeinderat darüber diskutieren.

Partizipationsmix für Jugendliche

Mit dem Achterrat, einer schulübergreifenden SMV (Schülermitverwaltung) sowie den monatlich stattfindenden Treffen des Forums Jugend – eine moderierte Plattform, wo sich jeder einbringen kann – habe das Jugendreferat einen Partizipationsmix gefunden, der viele junge Menschen erreiche. Deshalb sehen Kramer und sein Team die von der Grünen-Fraktion beantragte Rückkehr zum Jugendparlament kritisch. „Das würde sehr viel Zeit binden, so dass viele andere Projekte nicht mehr möglich wären“, so Kramer.