von Dora Schöls

Frau Dumont, was wird denn bei Ihrem Einkaufsdienst bestellt – Klopapier, Nudeln und Hefe?

Nein, nicht nur Klopapier und Hefe. Die Leute, die bei uns bestellen, haben ganz gezielte Wünsche. Sie diktieren uns zum Teil ihren ganzen Einkaufszettel: Apfelsaft von dieser Sorte, den bestimmten Schinken, diese Sorte Käse. Einfach den normalen Einkauf.

An wen richtet sich das Angebot?

Das Angebot richtet sich an alle Menschen, die aktuell nicht in der Lage sind, einkaufen zu gehen. Es kann sein, dass sie krank sind, alt sind, behindert sind oder Risikopatienten.

Einkaufsservice Von Montag bis Samstag, 10 bis 12 Uhr, nimmt Gerlinde Böhringer unter Telefon 07622/68 33 92 Einkaufswünsche entgegen. Telefonseelsorge: Bei Kummer und Ängsten erreicht man Lothar Görsch unter Telefon 0176/51 88 89 08.

Und nutzen die das Angebot?

Vielfach rufen Menschen an, die zur Risikogruppe gehören – und krank sind. Wer sich nicht so meldet, sind ältere Menschen. Vielleicht haben sie im familiären Umfeld Helfer. Oder sie gehen einfach gern selber einkaufen, weil das ihre einzige Kontaktmöglichkeit nach draußen ist.

Kann man nur Supermarktbestellungen aufgeben oder gehen Sie auch zur Post oder in die Apotheke?

Das machen wir auch. Wir holen auch vorher die Krankenkassenkarte bei den Menschen und gehen damit zum Arzt, warten auf das Rezept und gehen damit in die Apotheke.

Wie läuft der Einkaufsservice in der Regel ab?

Unter den Helfern haben wir eine Whatsapp-Gruppe. Wenn ein Anruf bei Frau Böhringer eingeht, stellt sie in die Gruppe, dass jemand einen Einkauf braucht. Und die Person von uns, die an dem Tag Zeit hat, schreibt in die Gruppe, dass sie das übernehmen kann. Wir sind ja alle berufstätig. Mit unserem Angebot decken wir alle Ortsteile ab. Ich zum Beispiel wohne in Eichsel und habe gerade für jemanden in Minseln eingekauft. Und wir kaufen auch für Corona-Patienten ein. Aber: Wir sind dankbar, wenn uns die Leute gleich mitteilen, wenn sie tatsächlich Corona haben.

Damit Sie vorsichtiger sein können?

Genau. Dann halten wir noch mehr Abstand, machen alles mit Handschuhen und desinfizieren, auch das Geld sollte dann desinfiziert werden. Wir bringen den Einkauf an die Tür, aber man kann die Sachen ja hinstellen und gleich wieder zurückgehen. Das Geld kann man irgendwo platzieren, wo wir es dann holen können, sodass man sich gar nicht berühren muss. Das ist alles machbar.

Und wer sind die Helfer?

Mehrere Menschen aus dem Awo-Vorstand machen mit und wir haben eine Person, die sich schon im März freiwillig bei uns gemeldet hatte. Aktuell sind wir sechs. Aber wenn wir mehr bräuchten, habe ich auch noch die Namen von denjenigen, die sich im März noch gemeldet hatten, die wir dann gar nicht gebraucht haben. Und sonst würde ich mich wieder an die Zeitung wenden – da weiß ich, es kommen Leute. Die Hilfsbereitschaft ist sehr groß.

Was glauben Sie: Was ist die Motivation der Freiwilligen?

Na, dass man helfen will. Ganz einfach weil man sieht: Man kann Dinge leisten und andere können das nicht. Ich finde, eine Gesellschaft bemisst sich auch daran, wie man mit den schwächsten Mitgliedern umgeht. Für mich ist das selbstverständlich, dass man sich um die Schwächsten mit kümmert. Ich denke, dass wir alle füreinander verantwortlich sind. Das war schon immer so, aber ich habe auch einen behinderten Sohn, der Hilfe braucht. Da bin ich auch froh, wenn er von anderen Leuten Hilfe erfährt. Aber da habe ich gute Erfahrungen gesammelt.

Zur Person Jacqueline Dumont ist 54 Jahre alt und ehrenamtliche Vorsitzende der Awo Rheinfelden. Beruflich leitet sie bei der Schwörstädter Verwaltung den Bereich Finanzen und Personal.

Neben dem Einkaufsservice haben Sie ja auch die Telefonseelsorge. Wird die auch genutzt?

Ja, es rufen auch Menschen an, die einsam sind. Neulich kam nachts um 23 Uhr ein Anruf von einer älteren Frau, die alleine ist und einfach jemanden zum Reden brauchte. Da ist es gut, dass wir auch das Sorgentelefon haben.