von sk

Im St. Josefshaus wurden Wege, Plätze und Parkanlagen mit Absperrband oder Absperrgitter versehen, um Spaziergänger und Radfahrer am Betreten und Befahren der Grundstücke der Hauptstraße 1 in Herten und dem Markhof in Wyhlen zu hindern. Zudem weisen Schilder ausdrücklich auf das Verbot hin.

Der Grund ist die in dieser Woche erlassene Rechtsverordnung der Landesregierung, die für Risikogruppen den Aufenthalt an der frischen Luft nur zulässt, sofern genug Möglichkeit zur Bewegung auf dem Gelände der Einrichtung gegeben ist. Auch einige Bewohner des St. Josefshauses wären bei einer Ansteckung mit Covid-19 besonders gefährdet. Daher muss sichergestellt sein, dass es nicht zu einem unnötigen Infektionsrisiko von außen kommt.

Das Josefshaus bittet daher in einer Pressemitteilung alle Menschen eindringlich, das Verbot einzuhalten, gerade auch im Hinblick auf die Osterfeiertage. „Das ist gänzlich gegen unsere Natur, aber im diesen Zeiten müssen wir Gesundheit vor Miteinander stellen und hoffen auf das Verständnis der Mitbürger“, sagt die Vorständin des St. Josefshauses, Birgit Ackermann, in der Mitteilung.