von Leony Stabla

Immer wieder ist Sandra Fuchs überrascht, wie hoch der Leidensdruck erst steigen muss, bis ein Hundehalter sich professionelle Hilfe sucht. Ein Hund zieht wie ein Verrückter an der Leine beim Spazieren gehen, hüpft aufgeregt bellend um Menschen herum oder springt aus dem Auto heraus, sobald die Tür geöffnet wird. All dies seien Situationen, die das Zusammenleben sehr erschweren könnten und die teilweise sogar gefährlich sein können, so die Hundetrainerin.

Sandra Fuchs mit Hündin Ginger. | Bild: privat/ Sandra Fuchs

„Das Warten, also sich auf jemanden oder etwas wartend an einem Ort aufhalten und diesen nicht zu verlassen, ist der klassische Grundgehorsam eines Hundes, der natürlich auch in der Hundeschule geübt wird“, erklärt Fuchs.

Um dies zu beherrschen, müsse ein Hund Impulskontrolle lernen, was natürlich wiederum zu Frust führe, den der Hund auszuhalten üben müsse. „Wenn der Hund sitzt, bestätige ich ihn in dieser Position – also sitzend – mit Lob und Leckerchen. So lernt er, dass sich das Sitzenbleiben lohnt“, erklärt sie.

Teilweise müsse man da mit ganz kurzen Zeitspannen beginnen, außerdem käme es sowohl auf den Charakter des Tieres, als auch auf das Umfeld an. „Ich sage den Hundehaltern immer, dass sie die Übungen zuerst in der eigenen Wohnung, dann im Garten, später an einem langweiligen Ort und erst zum Schluss an einem aufregenden Ort mit viel Ablenkung üben sollen“, erläutert sie. Immer erst wenn das eine funktioniere, könne man die Aufgabe steigern.

„Klappt der nächste Schritt nicht, geht man wieder einen zurück.“ Ganz wichtig sei aber auch, dem Hund nicht zu viel Programm zu bieten, denn sonst habe er nicht die Chance, die Eindrücke zu verarbeiten. „Oft sehe ich hibbelige Tiere, die in ständiger Erwartung sind, dass es jederzeit etwas Gutes geben kann“, erzählt Fuchs und nennt als Beispiel einen Hund, der aufgeregt hin- und herhüpft, damit sein Herrchen ihm den Ball wirft.

„Diese Hunde können nicht entspannen und wirken hyperaktiv und aufgedreht. Sie scheinen nicht genug ausgelastet. Tatsächlich ist aber das Gegenteil der Fall.“

Den Hunden klare Signale zu geben „wir fangen etwas an“ und „wir beenden etwas“, sowie ihnen die Möglichkeit zu geben, Ruhe zu finden, sei unbedingt nötig. Immerhin bräuchten Hunde pro Tag Ruhephasen von 17 bis 20 Stunden, was viele Halter unterschätzen, so die Hundetrainerin.

Das normale, gesunde Leben eines Hundes bedeute wesentlich weniger Aktion als das eines Menschen, das hat Fuchs in den zwölf Jahren seit Eröffnung ihrer Hundeschule „Dog‘s best friend“ gelernt. „Ein Hund wartet nicht auf irgendwas, das irgendwann sein wird, sondern lebt im Hier und Jetzt“, sagt sie, „da könnten wir uns ein Beispiel nehmen.“