Hinter dem Amt des Gebäudemanagements liegt, nach anderthalbjähriger Vakanz an der Spitze, keine leichte Zeit. Mit Werner Wohner, der die Leitung zum April übernommen hatte, soll die wichtige Abteilung nun optimiert werden. Handlungsbedarf besteht nicht nur in der internen Verteilung der Aufgaben, sondern auch bei den rund 140 Gebäuden in städtischem Besitz – von einigen wird sich die Stadt mittelfristig trennen.

Im Bau- und Umweltausschuss gab der 54-jährige Bauingenieur einen Überblick über seine Ziele. Dabei war er nicht allein. Ein großer Teil seines Teams verfolgte von der Empore des Bürgersaals die Präsentation des neuen Chefs, die bei den Ratsmitgliedern und der Verwaltungsspitze gut ankam.

Amt und Aufgaben

Rund 20 Mitarbeitende aus verschiedenen Fachrichtungen sind derzeit fürs Amt 65 tätig. Dazu zählen technische Mitarbeitende ebenso wie kaufmännische und 15 Hausmeister. Das Amt trägt die Verantwortung für alle rund 140 städtischen Gebäude, seien es Kitas und Schulen, Sporthallen, aber auch die Friedhofsbauten. Diese Gebäude in Schuss zu halten, ist eine Daueraufgabe und teuer: Wie Wohner vorrechnete, wurden für Investitionen und Unterhalt in den vergangenen Jahren im Schnitt acht Millionen Euro ausgegeben. Wohner gab in seiner Präsentation auch eine Einblick, wie er sich die Zusammenarbeit mit seinem Team, aber auch externen Partnern vorstellt. „Wir geben das Geld aus, als wäre es unser eigenes“, so Wohner, was angesichts der gebeutelten Finanzen gut ankam. Zum wirtschaftlichen Arbeiten gehört für ihn aber auch, dass das Amt die Hand auf den Planungen hat – wozu die Mitarbeitenden aber „interne Vergabekompetenz“ benötigten. Auf Rückfrage verdeutlichte er, dass das Amt die hinzugezogenen Fachplaner besser anleiten müsste.

Ziele und Projekte

Fürs eigene Personal wünscht sich Wohner eine bessere Verteilung der Fachkompetenzen. Denn auch wenn das Amt ein „Allrounder“ ist – die Mitarbeitenden müssen sich um viele spezifische Aufgaben kümmern. „Wir betreuen rund 25 verschiedene Gewerke, nicht jeder kann alles leisten.“ Um effektiver arbeiten zu können, möchte Wohner Synergien besser nutzen, etwa im Zusammenspiel mit der städtischen Wohnbau oder beim Aufbau eines Hausmeisterpools. Für die städtischen Gebäude sollen Steckbriefe erstellt werden, so dass auf einen Blick sichtbar ist, in welchem Zustand sich die einzelne Immobilie befindet, welche Sanierungen anstehen und wie die Kosten-Nutzen-Analyse ausfällt.

Das wird ein Thema, das „noch interessant werden wird“, so Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Denn aus betriebswirtschaftlicher Sicht gibt es im Portfolio einige Gebäude, von denen sich die Stadt trennen sollte, so Wohner. „Ich will nicht sagen, dass wir uns pauschal von zehn trennen werden.“ Aber man müsse sie sich ganz genau anschauen. Als Beispiel nannte er etwa die Farrenställe in verschiedenen Ortsteilen oder das Schützenhaus Karsau.

Priorisierung kommt an

OB Klaus Eberhardt erklärte gegenüber der Zeitung, dass ihm vor allen Dingen der betriebswirtschaftliche Blick des neuen Amtsleiters gefalle und die „klare Priorisierung“ auf die Themen Sicherheit bei den Gebäuden und Personalentwicklung. Heiner Lohmann (Grüne) wollte wissen, welche konkreten Ideen es für die Umsetzung des Masterplans Klimaschutz gebe und für den European Energy Award, den die Stadt 2023 in Gold erhalten will. Laut Wohner werden gerade verschiedene Förderoptionen geprüft, um eine 100-Prozent-Stelle für einen Klimamanager zu schaffen. Wie berichtet, hatte der bisherige Klimamanager Ende 2020 gekündigt, die Stelle war nicht sofort wieder ausgeschrieben worden. Auch, weil man intern überlegen wollte, welche Aufgabenverteilung zwischen Klimamanagement, Gebäudemanagement und Energieberatung sinnvoll ist.