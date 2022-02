von Verena Pichler

Ein kleines Kulturdenkmal der Rheinfelder Geschichte schlummert seit 2015 beim Bauhof. Passend zum Stadtjubiläum soll es nun aus dem Dornröschenschlaf geweckt werden. Es handelt sich um einen Brunnenring aus Sandstein, der im Zuge der Bebauung des Adelbergs entdeckt wurde. Eine Projektgruppe will das Artefakt an einen würdigen und vor allen Dingen öffentlichen Platz bringen und hat dafür Mittel aus der städtischen Kulturförderung erhalten.

Historisch wertvoller Fund

Einer der Entdecker steht an diesem sonnigen Februartag auch auf dem Hof der Technischen Dienste. Bernhard Brutsche fand vor sieben Jahren gemeinsam mit dem erst kürzlich verstorbenen Altstadtrat Werner Nuss den Brunnen unweit der Adelbergkirche. Den beiden Männern war schnell klar, dass es sich dabei um historisch Wertvolles handeln musste: Auf dem Brunnenring gut zu erkennen war die Jahreszahl 1866 und ein Schriftzug, der später als Gottfried Rüsch entziffert werden konnte.

Der Brunnendeckel dürfte weitaus jünger sein, schätzt Steinmetz Andreas Florian Baumgartner aus Minseln, der mit der Restaurierung des Rings beauftragt wurde. Erhalten ist dieser Deckel nicht mehr und auch der dazugehörige Brunnen wurde verfüllt. „Das ist eigentlich eine Schande“, sagt Günther Heuchemer, ebenso wie Manfred Brenneisen ehrenamtlicher Mitarbeiter des Landesdenkmalamts und Teil der Projektgruppe, die von Alt-OB Eberhard Niethammer koordiniert wird. Denn wie Bilder dokumentieren, war der Brunnen noch am Auffindetag aktiv, erst nach 17 Metern stießen die Männer auf Grund. „Vielleicht wurde er aus Statikgründen im Zuge der Adelbergbebauung zugegossen“, mutmaßt Heuchemer.

Material aus der Degerfelder Ader

Den historischen Brunnenring aber konnte man retten und nun soll er anlässlich des Jubiläums ausgestellt werden. Allein das Material erzählt Geschichte. „Es stammt aus einer Degerfelder Ader, die sich bis in die Schweiz zieht“, erläutert Steinmetz Baumgartner. Der rote Sandstein sei an vielen Gebäuden zu finden, etwa bei Eingangsportalen. „Auch im Basler Münster kam er zum Einsatz.“

Ein besonders wertvoller Stein sei er nicht gewesen, auch der Brunnenring sei keine besonders feine Arbeit. Aber wie die Inschriften belegen, war er für den Besitzer Gottfried Rüsch doch etwas Besonderes. „Die Jahreszahl könnte auf das Baujahr des Brunnens hindeuten.“ Oder auf das Heiratsdatum von Rüsch – der dem Pietismus nahestand – mit einer ebenfalls dieser protestantischen Reformbewegung nahestehenden Baslerin. Darauf deutet eine in den Stein gearbeitete Taube hin, die auch heute noch gut zu erkennen ist.

Brunnen und Anwesen

Der Brunnen gehörte zu einem zweistöckigen Wohnhaus samt Ökonomiegebäude, auf dessen Fundament im Jahre 1899 die Adelbergkirche erbaut wurde. Gottfried Rüsch war ein Karsauer Stahl- und Stahlwarenhändler, der das Anwesen an Heinrich Ott verkaufte, nachdem er seinen Wohnsitz nach Basel verlegte. Jener Ott versteigerte 1894 die gesamte Liegenschaft und verließ ebenfalls die Stadt. Erst kaufte die KWR das Anwesen, später die evangelische Kirche, welche die dazugehörige Villa als Pfarrhaus nutzte. Heute ist außer der Kirche, die den Altkatholiken als Gotteshaus dient, nichts mehr erhalten, der Adelberg wurde in den vergangenen Jahren massiv zugebaut.

Ein Bild von 1903 zeigt die Villa, die als Ottsches Anwesen bekannt ist. | Bild: Verena Pichler

Der Brunnenring soll auf dem Platz vor der Kirche ausgestellt werden, samt Schautafel. „Eigentlich gehört er in ein Museum“, so Steinmetz Baumgartner mit Blick auf die Empfindlichkeit des Steins. Doch das will weder die Projektgruppe noch Kulturamtsleiter Dario Rago, der sich über die Einbindung ins Stadtjubiläum freut.

Ideen für künftige Präsentation

Vor Ort entstehen erste Ideen für die künftige Präsentation des Brunnenrings. Baumgartner zückt ein Metermaß und markiert auf der kleinen Grünfläche vor der Kirche die Fläche, wo der Ring auf einem Sockel aus Sandstein ausgestellt werden könnte. „Die Fläche können wir mit einfachen Mitteln herstellen“, schätzt TD-Leiter Siegfried von Au. Bevor es aber so weit ist, wird Baumgartner den Stein behandeln, um ihn einigermaßen vor dem Wetter zu schützen. Dazu nutzt er unter anderem auch Kieselsäureester, ein Festigungsmittel. „Damit dürfte er die nächsten 50 bis 100 Jahre halten.“ Nach einer Trocknungszeit von etwa sechs Wochen kann der Ring an seinen Standort kommen, so dass er im Frühjahr schon die Stadtgeschichte bereichern kann.

Während das Brunnen-Projekt, für das die Stadt 3000 Euro aus der Kulturförderung gibt, schon weit gediehen ist, bereitet ein weiteres Relikt noch ein bisschen Kopfzerbrechen. Dabei handelt es sich um einen Teil der ehemaligen, barocken Befestigungsanlage. Im Zuge der Adelbergbebauung im Jahr 2016 wurde das Mauerstück versetzt und steht nun oberhalb der Parkbucht. „Bis heute war es von Pflanzen überdeckt, die wurden nun wenigstens geschnitten“, sagt Niethammer. Die Bronzetafel ist aber auch so nicht zu erkennen, weil der Abstand zur Straße zu hoch ist. Auf der Tafel steht: „Reste des Ravelin Rheinfelden / Erbaut nach System Vauban unter Oberst Bertagnoni 1680 bis 1693.“

Die Reste der historischen Befestigungsanlage stehen noch in einem Pflanzenbeet oberhalb der Parkbucht am Adelberg. Auch für dieses Relikt wird ein neuer Standort gesucht. | Bild: Verena Pichler

Auch für dieses historisch bedeutsame Stück wünscht sich die Gruppe einen Platz, wo es von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden kann. Wo das aber genau sein soll, darüber entspann sich eine lebhafte Diskussion: am Treppenaufgang zur Kirche, wie es die Projektgruppe vorschlägt? Oder doch in der Nähe des Brunnens, wie Steinmetz Baumgartner meint? Egal, wofür sich die Beteiligten letztlich entscheiden – würdiger als der jetzige Platz wird der neue auf jeden Fall.